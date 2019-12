Google zpřesnil mobilní offline překlady. Třeba do Polštiny o více než 20 %

Vzpomínáte na doby, kdy se na doslovné výsledky z Google překladače nedalo moc spolehnout a byly spíš pro smích? S naší češtinou to známe moc dobře. Třeba v případech, kdy se nás snaží oblafnout naprosto průhledný zahraniční podvodník nebo robot v e-mailu. Humor nás ale často přejde, když sami chceme mobilní Google Překladač použít hlavně při převodu celých vět. A ještě navíc bez přístupu k internetu. Technologický gigant ale nedávno zveřejnil informaci, že se jeho oblíbené offline slovníky a translatory v překladu vět i frází značně zdokonalily. Lepší offline Google překlady jsou již nyní jednoduše dostupné přímo v mobilní aplikaci.

Google se chlubí, že přesnost překladu celých vět do většiny z 59 jazyků, které aplikace umí, vylepšil o 12 %. Může za to chytřejší umělá inteligence zodpovědná za výběr slov, gramatiku a slovosled. Ještě o kus lepší offline Google překlady dostaly jazyky jako japonština, polština, thajština či hindština. Jejich přesnost se prý posunula minimálně o 20 %. Dalším významným posunem je zavedení transliterace. Co to znamená? Při převodu slova do cizího jazyka, který používá uživateli neznámý druh písma, uvede Google Překladač do výsledku také význam slova v uživatelově mateřském jazyce. Firma to demonstruje na překladu anglického “hello” do hindštiny. Běžný uživatel se v grafickém zápisu výsledného slova těžko vyzná. Překladač mu ale nově napoví, že jde vlastně o pojem “namaste”. Tuto možnost nyní podporují vybrané jazyky: arabic, bengal, gujarati, kannada, marathi, tamil, telugu a urdu.

Jakým způsobem nyní můžete lepší offline Google překlady získat? Jak jsme psali v úvodu, nemusíte nic složitě přepínat. Je potřeba si jen znovu stáhnout offline balíček k vybranému jazyku. To můžete udělat v nabídce pod šipkou vedle jazyka v seznamu dostupných slovníků. Pokud již nějaké lokalizační soubory z minulosti stažené máte, aplikace by vás měla vyzvat ke stažení těch dokonalejších.

Zdroj: Google blog