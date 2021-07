3 triky pro mobilní Překladač Google, které možná neznáte

Když dojde na překlady z a do cizích jazyků v rámci telefonů se systémem Android, asi není pochyb o jméně nejpopulárnějšího nástroje. Je jím Překladač Google, který se těší velkému zájmu nejen na mobilních zařízeních, ale také v desktopovém prostředí. Počet uživatelů dál nabírá mimo jiné i díky tomu, že je alespoň částečně součástí prohlížeče Chrome. A to opět pro počítače i mobily. Pravděpodobně neexistuje majitel Android mobilu nebo běžný uživatel počítače s internetem, který se nikdy s pomocníkem jménem Google Translate nesetkal. Velká spousta lidí bude znát základní a možní i některé pokročilé funkce. My nyní přinášíme tip na tři, které nepatří mezi ty úplně “profláklé”.

3 triky pro Překladač Google

Překlad klepnutím: Tato funkce umožňuje chod aplikace Překladač Google na pozadí a současně položit její ikonu nad všechny ostatní aplikace či procesy na displeji. A to proto, abyste mohli mít okamžitý přístup k překladu textu, který zkopírujete do schránky. Všudypřítomná bublina vám pak nabídne překlad a případně ho rovnou vychrlí. Skvělá možnost, jak si zjednodušit například procházení webů v cizím jazyce (pokud nepoužijete třeba Google Chrome a jeho vlastní možnost překladu). Funkce se dá zapnout v nastavení.

Konverzace: Mód, který jde zapnout přímo z hlavní stránky překladače ikonou uprostřed. Poté, co spustí speciální obrazovku se dvěma (nebo spíš vlastně třemi) mikrofony, mají možnost se dva mluvčí v různých jazycích velmi snadno dorozumět pomocí diktování a čtení. Pro každý jazyk je k dispozici jedno tlačítko s mikrofonem, to prostřední dokonce zvládne v některých případech rovnou poslouchat oba jazyky.

Přepis: Tato funkce je také přímo spojená se zpracováním řeči. Tentokrát ale pouze pro jednoho příjemce, který například potřebuje vyřčené věci rovnou přeložit do textové podoby. Funguje téměř v reálném čase, takže se hodí třeba i pro přímé přenosy nebo konference. Může svým způsobem efektivně posloužit i nedoslýchavým lidem. K dispozici je přepis do originálního i jiného jazyka a třeba i volba velikosti písma. Mezi pár jazyky v tuto chvíli bohužel není dostupná čeština a pokud byste chtěli pro audio vstup či výstup použít bezdrátová sluchátka, podporována jsou zatím jen Pixel Buds od Googlu.

Kterou z uvedených funkcí jste zatím neznali?