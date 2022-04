God of War si nově můžete zahrát i na Android zařízení. Jak?

Snažení společnosti Nvidia udělat z GeForce NOW tu nejlepší streamovací platformu, co se hraní týče rozhodně není malé. Nedávno jsme se dočkali členství RTX 3080, které podporuje 1440p rozlišení při 120 snímcích za sekundu a knihovna se neustále rozšiřuje. Nyní do ní míří jeden z nejočekávanějších portů na počítače, God of War.

Nejen God of War nově v knihovně GeForce NOW

Kromě Kratose si můžeme nově vyzkoušet také adventuru Twin Mirror či MotoGP 22. Výhodou je, že i majitelé mobilních zařízení mohou využít 120 snímků za sekundu, což se hodí i vzhledem ke skutečnosti, že čím dál větší množství telefonů disponuje 120Hz displejem. Mnohdy přitom nejde ani zdaleka o vlajkové lodě.

God of War – GeForce NOW RTX 3080 Settings, Performance, Gameplay

NVIDIA GeForce NOW NVIDIA

Jestliže jste tedy jednu z těchto her, hlavně pak již zmíněný God of War nikdy nehráli, můžete jej poprvé vyzkoušet klidně na vašem Android zařízení. Věříme, že v kombinaci třeba s tabletem a gamepadem půjde o slušný zážitek. Podmínkou je ale samozřejmě kvalitní a stabilní internetové připojení. Pokud byste se o GeForce NOW chtěli dozvědět více, určitě mrkněte na náš souhrnný článek.

