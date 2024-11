Gmail bude ještě odolnější proti spamu, Google chystá skvělé vylepšení

Spam tvoří většinu e-mailového provozu

Poskytovatelé e-mailů používají více či méně účinné filtry

GMail chystá způsob, jak se můžete chránit sami

Skoro každá online služba po vás dnes chce e-mail. A skoro každá služba vám na něj chce občas poslat nějakou skvělou nabídku, kterou stejně nevyužijete. Lidé s tímto problémem bojují různě: někdo používá více e-mailových adres, někdo spoléhá na více či méně účinné antispamové řešení. Google nyní tyto možnosti chce spojit a pracuje na něčem, co nazývá “Shielded Email“, česky něco jako stíněný nebo chráněný e-mail.

Jedná se o možnost založit si alias, který zadáte webové službě a všechny e-maily zaslané na tento alias se přepošlou na váš skutečný e-mail. Je to vlastně automatizovaný proces, který byste mohli udělat sami, ale trvalo by vám to mnohem déle a museli byste udržovat několik e-mailů. Pokud se dotyčná služba ukáže jako problémová, jednoduše zrušíte přeposílání z daného aliasu.

Nalezený zdrojový kód

Funkce zatím není dostupná. Objevili ji odborníci z Android Authority při analýze nejnovější aplikace GMail, kde našli několik textů, které na tuto funkci odkazují. Z toho už je snadné odvodit, na čem Google pracuje a jak by to mělo fungovat. Budeme jen doufat, že Google funkci dotáhne do produkčního nasazení a nebude to dlouho trvat.

Trik s pluskem

Pokud používáte účet na GMailu, můžete už nyní využít jiný trik. Když si založíte na GMailu adresu například josef.novak@gmail.com, můžete poslat e-mail na josef.novak+1@gmail.com, josef.novak+2@gmail.com, atd. Když tedy zadáte do registračního formuláře takto upravenou adresu, můžete později pomocí filtru zařídit automatické mazání e-mailů.

Pozor na to, že GMail jako výchozí nastavení filtru vybere filtrování podle odesílatele. Musíte ručně smazat “Od” a nastavit filtr na “Komu”, kam zadáte příslušnou verzi. V mém případě to je “libor+aa”. Výhoda takového řešení je, že tento upravený e-mail by měla znát jen jedna služba a pokud na něj začnou chodit spamy, hned víte, odkud vítr fouká. Nevýhodou je, že modifikace upraveného e-mailu je jednoduchá a skutečnému spamerovi nic nezabrání e-mailový adresy jednoduše vrátit do původní formy. Je to ale pořád lepší, než nic.

Je pro vás spam problém?

