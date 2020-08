Hrejte na Chromebooku zadarma díky GeForce Now

Počítače se systémem Chrome OS jsou velmi úspěšné díky vlastnostem jako je rychlost, bezpečnost a atraktivní cena. Velký úspěch Chromebooky zaznamenaly ve školství i ve firemním prostředí. Po příchodu z práce nebo ze školy si od teď na Chromebooku i zahrajete nejnovější hry. Služba GeForce Now je nyní dostupná právě pro zařízení se systémem Chrome OS.

Pryč jsou doby, kdy jste pro kvalitní zážitek z herních novinek s nejnadupanější grafikou museli vlastnit nadupané PC. Po letitém testování Nvidia letos spustila svoji streamovací službu GeForce Now. Stačí nainstalovat klienta a můžete začít hrát z PC, Macu, telefonu s Androidem nebo Android TV. Nejnovější hry v nejlepší grafice. Stačí mít hru zakoupenou na některém virtuálním tržišti jako jsou Steam, Uplay nebo Batle.net. Nyní se mezi podporovaná zařízení přidává celá řada Chromebooků.

NVIDIA GeForce NOW NVIDIA

NVIDIA GeForce NOW – PC Beta Now Available – CES 2018

Nvidia si chce být jistá bezproblémovou funkčností, takže zatím oficiálně podporuje jen vybrané modely. Žádnému vlastníkovy Chromebooku, ale zároveň nebrání GeForce Now začít zkoušet. Prozatím však negarantuje funkčnost na strojích, které v Nvidii nestihli otestovat.

Doporučená hardwarová specifikace:

CPU: Intel Core M3 (alespoň sedmá generace) nebo Core i3, i5, i7

GPU: Intel HD graphics 600 nebo novější

RAM: 4GB

alespoň 15Mb/s internetové připojení (25Mb/s ideálně)

Pokud vlastníte Chromebook, tak stačí navštívit adresu play.geforcenow.com a můžete se sami přesvědčit, jak vám GeForce Now poběží. Základní tarif GeForce Now je zdarma. Omezení je jen maximální délka herní seance jedna hodina. Placený tarif pak pořídíte za slušných 139Kč. Stáhnout klienta GeForce Now pro všechny ostatní platformy můžete na stránkách Nvidie.

Jaké hry hrajete přes GeForce Now?

Zdroj: Nvidia