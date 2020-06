Streamované hraní přes NVIDIA GeForce NOW míří na Android TV

Společnost NVIDIA nedávno nastínila, že by se mohla její platforma streamovaného hraní GeForce NOW dostat oficiálně jako aplikace do systému Android TV a bude podporovat i různé set-top boxy. Tedy mimo hranice doposud nutného zařízení Shield. Myslíme tím skutečnou podporu, nikoli experimentální pokusy. Zdá se, že tento okamžik pomalu přichází. V Jižní Koreji bude služba v plné síle fungovat na jedné z televizí značky LG. Současně už k některým uživatelům zamířila betaverze aplikace NVIDIA GeForce NOW pro systému Android v televizorech. Americká technologická a zábavní firma nicméně upozorňuje, že u jiných televizorů obecně není zaručena nízká latence a nejvyšší kvalita. To prý dál poskytne jen Shield. I tak jde ale pro fanoušky této služby o skvělé zprávy.

Hovoří se o tom, že by stávající uživatelé NVIDIA GeForce NOW mohli dostat přednostní pozvánku k testování aplikace pro Android TV. A to na vybraných zařízeních, jejichž seznam ale zatím neexistuje. Na Redditu se nicméně rozjela debata o tom, že na některých televizorech už se podařilo službu rozběhnout pomocí “bokem” nainstalované aplikace. Herní platforma prý běží na Xiaomi Mi Box S (dole ve videu) a 2015 Sony 4K TV. Americká firma jinak říká, že oficiální vydání proběhne “někdy později” a aplikace bude skutečně jen pro vybrané televize.

GeForce Now en Xiaomi Mi Box

Chtěli byste hrát přes GeForce NOW takto rovnou z televize?

Zdroj: XDA