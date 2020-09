Testujeme nový Galaxy Z Fold2. Můžete se zapojit svou zvědavostí

Před pár okamžiky do redakce Světa Androida dorazil flexibilní telefon Galaxy Z Fold2 od jihokorejské firmy Samsung. V pořadí třetí ohebný mobil této značky opět o kousek posouvá možnosti nejen moderní konstrukce obrazovky, ale také souvisejících funkcí. Určitě budeme chtít z připravované recenze “vymáčknout” maximum a můžete nám s tím pomoci i vy. Pravděpodobně jste už narazili na některou z našich interaktivních recenzí. Ty jsou mimo jiné založené na předem položených dotazech našich čtenářů. U testování Samsung Galaxy Z Fold2 to bude stejné.

Pokud je něco, co by vás o tomto moderním kousku elektroniky zajímalo, neváhejte to napsat do komentářů. V průběhu testování se pokusíme na to zaměřit. Při běžné recenzi bychom mohli na nějaký zajímavý aspekt přístroje zapomenout, což by bylo škoda. A to zejména u takto extravagantního telefonu.