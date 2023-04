Čím prý budou fotografovat Galaxy Z Flip5 a Z Fold5?

I když je u flexibilních telefonů nadále nejvýznamnějším bodem zájmu ohebný displej, čím dál více pozornosti se věnuje i ostatním, konzervativním parametrům. Mezi ty patří například fotoaparáty. Že se může telefon moderním způsobem ohýbat a současně zvládne nadprůměrně fotit, demonstrovalo například “véčko” Huawei P50 Pocket. Od té doby s foto výbavou u svých skládaček trochu přitlačil na pilu i Samsung. Bude to platit i o letošních očekávaných modelech Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5? To naznačuje nedávná spekulace / únik.

Yogesh Brar na Twitteru sdílel seznam několika parametrů, které prý patří ke dvěma zmíněným korejským telefonům. Hlavní roli zde hrají kombinace fotoaparátů, i když je řeč třeba i větších vnějších displejích, vylepšeném pantu nebo dalším využití procesorů speciální řady Qualcomm Snapdragon for Galaxy, které jistě fanoušky potěší. Co se ale týká zmíněného focení, moc pozitivních zpráv o evoluci asi nebude.

Samsung Galaxy Z Fold 5

– 50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele) Samsung Galaxy Z Flip 5

– 12MP + 12MP (UW) – Improved hinge

– New image sensors

– Large outer displays

– Qualcomm Snapdragon for Galaxy — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 6, 2023

Galaxy Z Fold5 by měl podle zdroje disponovat 50MPx hlavním snímačem, 10MPx telefoto senzorem a 12MPx ultraširokým fotoaparátem. Véčkový Galaxy Z Flip5 by pak měl fotit 12MPx primárním snímačem a 12MPx ultraširokým senzorem. Z pohledu těchto hrubých pixelových hodnot by se tedy od čtvrté generace nic nezměnilo. Brar nicméně uvádí, že budou požity novější foto senzory, což jakýsi pokrok slibuje. I tak jsme ale asi čekali trochu víc (ačkoli pixely nejsou všechno, víme).

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Velký přehled: Foto vychytávky z řady Galaxy S23 míří do dalších Samsungů čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Co říkáte na fotoaparáty v ohebných Samsung mobilech?

Zdroj: aauthority