Strach z Pixel Foldu? Samsung prý uspíší své Galaxy Unpacked

Zkraje roku vlajky z řady Galaxy S, během léta pak skládací telefony ze série Galaxy Z. Takový je v posledních letech harmonogram představování prémiových telefonů značky Samsung na akci Galaxy Unpacked. Až na pár výjimek se přitom korejská firma trefuje i do stejných měsíců a dokonce týdnů. Dalo by se tak očekávat, že nové flexibilní mobily Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5 a s nimi i tablet, hodinky nebo sluchátka oficiálně spatří světlo světa někdy v polovině srpna. Datum uvedení prý ale bude spadat do července. Alespoň to tvrdí nová spekulace.

Již dříve se neurčitě mluvilo o tom, že Samsung skládačky v obklopení tabletu Galaxy Tab S9 či hodinek Galaxy Watch6 dorazí dříve než obvykle. Tyto drby nyní podporuje přesnější odhad, že k představení dojde již poslední týden v červenci. Pokud se tak skutečně stane, důvod asi bude prostý a obchodně strategický. Samsung bude chtít co nejvíce zkrátit a utlumit pozornost věnovanou ohebnému telefonu Pixel Fold (zatím nepotvrzené jméno) značky Google. Ten by se měl oficiálně objevit již v květnu.

Jak moc vás zajímaví ohebné mobily?

Zdroj: sammobile