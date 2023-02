Máte u Galaxy S23 Ultra vrásku na displeji? Prý to není vada

Patříte již mezi majitele nového vlajkového mobilu Samsung Galaxy S23 Ultra? A přišli jste při jeho detailním zkoumání na to, že má na displeji u spodní hrany jakousi promáčklinu, vroubek, vrásku, bublinu… nebo jak to nazvat? Máme pro vás dvě zprávy. Ta první je, že rozhodně nejste sami, kdo tuto zajímavost objevil. Druhá, kterou vzkazuje přímo korejský výrobce, říká, že dotyčná “věc” není vada.

Can confirm that every Galaxy S23 Ultra unit in this store (all demo units and my unit) has this "defect" at the bottom right part of the *display*.

It has that weird look and I'm not even sure where it is a defect or just Samsung itself messing up. pic.twitter.com/4qqv46kRt8

— Alvin (@sondesix) February 16, 2023