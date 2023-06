Řadu Galaxy S23 prý čeká červnový “super update”

Zatímco jiné telefony už jej paradoxně mají, modely z poslední vlajkové řady Galaxy S23 zatím čekají na červnový update. Pár dní čekání navíc prý ale bude stát za to. IceUniverse, známý a úspěšný tipér nejen z prostředí kolem Samsung telefonů, zmiňuje připravovaný “super update”. Ačkoli se o detailech vůbec nerozepisuje, nabízí se hned několik položek, které by se mohly na seznamu změn objevit a na které uživatelé čekají.

Next week, the June super update of the Galaxy S23 series will arrive one after another. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 15, 2023

Mezi vylepšení by mělo patřit prodloužení výdrže baterie, celkové zrychlení systému a také oprava chyb. Tedy nic nečekaného, ale další věci jsou zajímavější. Například nový dvojnásobný zoom u portrétového focení či eliminace okrajové “viněty” při HDR fotografování. Ale pouze toto by jistě také nenaplňovalo označení “super update”, tak jsme zvědaví, co opravu přijde. Aktualizace by prý měla dorazit příští týden. Konkrétně evropských majitelů těchto mobilů by se měl týkat termín 19. – 20. června.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co byste potřebovali ve vašem Galaxy S23 vylepšit?

Zdroj: pharena