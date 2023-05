Samsung Galaxy S23 FE se prý nakonec ukáže

Dostane 50Mpx hlavní fotoaparát

K představení by mohlo dojít už letos v září

O Galaxy S23 FE jsme vám toho v minulosti napsali poměrně dost. Úniky se však lišily, zatímco jeden leaker si byl jistý, že jej Samsung letos představí, druhý tvrdil pravý opak. Poslední zpráva ze začátku dubna nám ale nastínila, že bychom se oblíbené fanouškovské edice skutečně mohli dočkat a nyní o něm unikají další podrobnosti.

Už před měsícem vyplula na povrch informace o novém 50Mpx fotoaparátu, který by mohl nahradit starší 12Mpx snímač z Galaxy S21 FE. To nyní potvrdil i web GalaxyClub, přičemž by mělo jít o identický snímač, který jihokorejská firma použila u Galaxy S22 a Galaxy S23. O dalších snímačích bohužel zatím nepadla řeč, ale pravděpodobně můžeme počítat i s ultraširokým fotoaparátem a trojnásobným teleobjektivem.

Výkon má pak dostat na starost čipset Exynos 2200, který byl použitý pro evropské a některé další trhy u řady Galaxy S22. Ten nemá úplně dobrou pověst a zároveň by šlo o vůbec první FE edici, u které Samsung nepoužije Snapdragon. Výdrž pak údajně obstará 4500mAh baterie s podporou 25W nabíjení, k představení by mělo dojít pravděpodobně v září/říjnu letošního roku.

Koupili byste si FE edici s Exynosem?

Zdroj: GSMArena