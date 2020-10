Ke stažení: Zkuste Android 11 / One UI 3.0 beta ve vašem Galaxy S20

Máte Samsung telefon ze série Galaxy S20 (vyjma modelu FE) a jste ně těšení na příchod jedenáctého Androidu v rámci nadstavby One UI 3.0? Je to pár dní co jihokorejská firma oznámila spuštění beta programu pro domácí trh a uživatele v USA. Jak se dalo čekat, instalátory jednotlivých aktualizačních balíčků skončily nakonec uložené i na alternativních serverech komunity XDA Developers. V tento moment jsou tedy různé beta verze One UI 3.0 s Android 11 pro modely Galaxy S20, S20+ a S20 Ultra volně dostupné ke stažení.

Instalace vyžaduje přístup do recovery módu telefonu, ale nejde o nic složitého. Update máme otestovaný na redakčním Galaxy S20 Ultra 5G s Exynos procesorem (evropská verze). Aktualizace proběhla naprosto v pořádku. Stačí do mobilu stáhnout konkrétní balík (dejte si opravdu pozor na přesnou verzi podle koncové značky), který je pak možné instalovat dvěma způsoby. První variantou je prostředí ADB, které tady ale rozebírat nebudeme. Zasvěcení vědí. Doporučujeme snazší způsob, kterým je umístění staženého souboru na SD kartu a přejmenování na “Update.zip”. Nakonec stačí jen spustit telefon do recovery módu (tlačítko napájení + volume nahoru) a vybrat instalaci z SD karty. Po pár minutách se telefon probudí s novým systémem.

One UI 3.0 beta s Android 11 pro Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra

Pokud jste kupovali Galaxy S20 telefon v ČR, týká se vás s největší pravděpodobností verze s Exynos procesorem. O novinkách, které nová nadstavba One UI 3.0 s Android 11 nejen do telefonů Galaxy S20 přinese, jsme již dříve psali. Mezi nejzajímavější věci patří bezdrátový DeX, nové panely v rolovací nabídce nebo lepší možnosti pro Dynamickou zamykací obrazovku.

Dejte vědět, jestli se vám instalace vydařila…

Zdroj: XDA