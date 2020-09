Jaké novinky se ukrývají v první betě One UI 3.0? Máme seznam změn

Jak Samsung již před několika dny avizoval, připravil pro některé své telefony beta verzi (resp. developer preview) systému One UI 3.0 postaveném na Androidu 11. Update se momentálně týká modelů z řady Galaxy S20 a to v USA a v Jižní Koreji. Dostupnost pro další regiony a telefony zatím není známá. To platilo ještě před pár hodinami i o seznamu novinek, které má tato verze nadstavby přinést. Nakonec se ale soupis objevil a my se můžeme podívat, jaké změny v sobě první beta One UI 3.0 má. Vybíráme a překládáme ty nejzajímavější položky, celý “changelog” je případně k nahlédnutí na serveru Sammobile.

Nejzajímavější změny v One UI 3.0 beta

Domácí obrazovka Podržením na ikoně aplikace je možné vybrat související widgety. Poklepáním na prázdném místě plochy je možné zhasnout displej.

Zamykací obrazovka Funkce Dynamická zamykací obrazovka má více kategorií a můžete jich i více vybrat Vylepšení widgetů na zamykací obrazovce

Panel rychlého přístupu Média a konverzace jsou přehledně rozčleněné do sekcí



Always-On-Display Vylepšení widgetů

Klávesnice Samsung Nastavení klávesnice se dostalo přímo do nabídky nastavení telefonu a nahoře jsou nejdůležitější položky

Samsung DeX K podporovaným televizím se dá připojovat bezdrátově Multidotyková gesta umožňují snazší zvětšování obrazu a písma

Kontakty a telefon Možnost editovat více provázaných kontaktů najednou Rychlá možnost mazat duplicitní záznamy Vylepšené vyhledávání Položky z koše se smažou po 30 dnech (bylo 15)



Digitální rovnováha V trendech uvidíte, jak se změnilo používání oproti minulému týdnu V týdenním reportu bude používání telefonu při řízení Přibude widget pro sledování statistik i na zamčené obrazovce Bude možné odlišovat osobní a pracovní mód

Fotoaparát Vylepšen autofokus a automatická expozice Vylepšena stabilizace při focení Měsíce s velkým zoomem

Foto editor Přibude možnost vrátit provedené změny a obnovit původní fotku



Kromě uživatelů ve zmíněných dvou zemím by se možnosti beta testování One UI 3.0 měli v následujících týdnech dočkat i zájemci v Číně, Německu, Indii, Polsku a Velké Británii. Rozšiřovat by se měl také seznam kompatibilních telefonů.

