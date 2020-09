Odvážný tip: Procesor Exynos 1000 bude silnější než Snapdragon 875

Že by se blížil konec masivního odporu vůči procesorům Exynos? Čipsety produkované jihokorejským Samsungem pohánějí telefony této značky mimo domácí trh či USA, zatímco v těchto privilegovaných regionech si mohou zákazníci užívat jednotky od amerického Qualcommu. Například v případě řady Galaxy S20 se jedná o virtuální souboj mezi Exynos 990 a Snapdragon 865, kdy je druhý jmenovaný v několika aspektech lepší než konkurent. Zejména ve výkonu.

To je samozřejmě důvod, proč se mnozí zákazníci bouří a dokonce sepisují i petice. Samsung je pod pochopitelných tlakem, aby dával stejné procesory do všech telefonů na všech trzích. Cílem přitom je, aby se do celého světa vydaly čipsety od Qualcommu. Nyní se zdá, že by se situace “mohla vyřešit” trochu jinak. Generace procesorů Exynos 1000 má být údajně lepší než poslední špičková jednotka Qualcomm Snapdragon 875.

Informace pocházejí z jihokorejských fór, kde se probírají benchmarkové výsledky chystaných telefonů. Řeč je o dalším vlajkovém modelu Galaxy S21, jenž testy podstoupil právě ve variantách se zmíněnými procesory. Jako třetí se k měření nachomýtl Xiaomi Mi 11, který má totožný procesor od Qualcommu. Výsledky byly celkem překvapivé. Exynos 1000 získal u zátěže jednoho jádra 1302 bodů, u vícejádrového testu 4250. Snapdragon 875 získal 1159 a 4090 bodů ve stejných kategoriích. U Xiaomi byly naměřeny hodnoty 1102 a 4113 bodů. Snímky z těchto benchmarků bohužel neexistují a jedná se tedy o spekulativní tvrzení. Pokud by se ale potvrdila, Samsung by elegantním způsobem umlčel kritiku Exynos procesorů.

Myslíte, že finální Exynos verze budou nakonec opravdu výkonnější?

Zdroj: GSMArena