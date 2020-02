Vzniká zajímavý experiment. Možná půjde spustit Android na iPhonech

Zatím není úplně jasné, k čemu by to mohlo být dobré, ale vzniká experiment, jehož výsledkem by mohla být možnost nainstalovat operační systém Android na telefony iPhone. Za pokusem stojí autoři projektu checkra1n, což je nástroj pro odemknutí “jablečných” telefonů pro následné úpravy systému. Zatímco u Android telefonů bychom to obecně nazvali rootováním, v Apple světě jde o takzvaný jailbreaking. Zadní vrátka do systému iOS nedávno díky chybě otevřel dokořán tzv. checkm8 exploit, který právě nástrojům jako checkra1n umožňuje celkem snadno s telefonem po softwarové stránce manipulovat. Vývojářský tým checkra1nu teď neustále pracuje na nových možnostech, jak iPhone přizpůsobit obrazu svému. Jednou z posledních je právě i teorie o instalaci systému Android.

Autoři zmíněného nástroje mají v posledních dnech na svědomí novinek hned několik. Tak třeba zatímco doposud byl jejich software dostupný jen pro uživatele MacOS, pár dní už funguje také na Linuxu. V oblasti překračování hranic mezi operačními systémy chtějí jít ale programátoři evidentně ještě dál. Skrze nový nástroj PongoKit se jim podařilo spustit v jablečném telefonu nezávislý systém PongoOS a okamžitě se začala šířit teorie o tom, že by se takto dal na jablečném iPhone nainstalovat také Linux (s tím už si pohrávají) nebo dokonce Android. Pochopitelně by to mělo velkou spoustu “ale”, nicméně teoreticky by to asi šlo.

I u iOS totiž probíhá v komunitě uživatelů překotný vývoj v množnostech přenastavování systému. Možná se tak dočkáme doby, kdy i do iPhonů půjde vcelku snadno instalovat cizí systém alias custom ROM. Zatím je nápad v rovině teorie a oťukávání. PongoKit je v současnosti velmi primitivní a jeho autoři upozorňují, že by ho měli zkoušet jen zkušení vývojáři. Přesně takoví lidi jsou ale pro pokořování dříve nepřekonatelných bariér potřeba. Tento experiment určitě budeme dále sledovat. Bylo by zajímavé zjistit, jak by si Apple hardware rozuměl s operačním systémem od Googlu.

Podaří se podle vás někdy spustit Android na iPhone?

Zdroj: idblog