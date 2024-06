Novinka z dílny EU zlepší dostupnost oprav pro starší zařízení

Dnešní doba je konzumní, pokažené výrobky se místo oprav vyhazují

EU schválila směrnici, podle které má být oprava starého zařízení dostupná

Výrobci musí zajistit opravu za přiměřenou cenu a čas

V poslední době se začínají výrobci předhánět v tom, kdo poskytne delší podporu. Samsung a Google slibují 7 let, i když už teď je jasné, že se aktualizace nebudou týkat všech funkcí. Nikdo soudný nemůže čekat, že sedm let starý mobil zvládne to samé, co aktuální novinka.

Oprava bude garantovaná

Co ale dělat, když se vám výrobek pokazí třeba po 5 letech? Dnes seženete ještě tak baterii a při troše štěstí displej, ale třeba originální kryty na rok staré modely už prakticky neexistují. Novinka, schválená unijními ministry, dává výrobcům povinnost odstranit vady, vzniklé po záruce, a to za přiměřenou cenu a v odpovídajícím čase. Pokud se oprava provede ještě v záruce, ta se automaticky o rok prodlouží. Jak přesně to bude fungovat, ale není zatím jasné, protože nová pravidla ještě nebyla publikována.

Jak sdělil Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů, Českému Rozhlasu, cílem směrnice je podpořit výrobky, které budou snadno opravitelné a naopak ty, které opravit nejdou, znevýhodnit. Výrobci už dnes mají za povinnost držet zásoby náhradních dílů, nová směrnice ale zavádí další povinnosti. Například zákazník může po doby opravy žádat o zapůjčení náhradního zařízení.

Směrnice by měla začít platit za dva roky, výrobci tedy mají teoreticky čas se na nová pravidla připravit. Do té doby se snad také vyjasní, co přesně je myšleno přiměřenou cenou a odpovídajícím časem. A sedmiletá podpora telefonů začne konečně dávat smysl.

Je pro vás oprava pokaženého výrobku prioritou nebo kupujete raději nový?

Zdroj: iRozhlas