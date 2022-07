Na elektro “koloběžky” se bude vztahovat povinné ručení

Majitelům některých “koloběžek” s motorovým pohonem a také uživatelům vozítek jako Segway přibude od roku 2024 nová povinnost – mít uzavřené povinné ručení. Evropská unie a přeneseně i její členské státy chtějí na provozovatele těchto strojů efektivněji přenést odpovědnost za případné způsobené újmy. Dosavadní komplikované vymáhání náhrady škod má vystřídat vyplácení peněz rovnou od pojišťoven. Elektrokoloběžky a jiná vozítka s elektrickým pohonem tak budou v tomto ohledu na úrovni aut či motorek.

Ministerstvo financí ČR Povinnému pojištění budou podle návrhu zákona a v souladu s novelizovanou směrnicí nově podléhat všechna vozidla s deklarovanou maximální konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h a také vozidla s deklarovanou maximální konstrukční rychlostí vyšší než 14 km/h, pokud jejich provozní hmotnost bude vyšší než 25 kg. Při určování povinnosti mít uzavřené pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se bude vycházet z technických parametrů, které stanoví výrobce vozidla.

Po schválení nové směrnice EU a její implementaci do českého prostředí se bude povinné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vztahovat na nemalou část zmíněných strojů. A to jak těch ve správě půjčoven, tak i v soukromých rukách. Limitními hodnotami budou pro dva různé scénáře rychlost 25 km/h a hmotnost 25 kg. Otázkou ještě bude případné manuální odblokování vyšší rychlosti. Právnička České asociace pojišťoven Lucie Žulavská například serveru peníze.cz sdělila, že by se měla posuzovat i reálná maximální rychlost.

Zajímavé každopádně je, že vzorová evropská vyhláška po dlouhých debatách nakonec neukládá tu samou povinnost i provozovatelům elektrokol. Argumentem je, že u nich je elektrický pohon pouze pomocný a ne primární. V případě elektrokol je zavedení povinného ručení na jednotlivých členských státech EU. Česko se cestou tvrdší restrikce nevydá, několik západních zemí však ano. Proto si musí dát Češi od roku 2024 pozor při jízdě na těchto hybridních strojích mimo hranice.

Na kolik povinné ručení vyjde? V ČR by se měla roční platba povinného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pohybovat ve výši několika stokorun. Půjde tak o podstatně nižší částky než v mnoha západních zemích.

U nás je v tuto chvíli elektrokolo s maximální rychlostí přesahující 25 km/h a určité výkony považováno za moped a jeho provozovatel je tedy nucen pojištění platit. Za zhruba rok a půl tato povinnost zmizí a elektrokola tím pádem budou (opět) na opačné straně vyhlášky než elektrokoloběžky. K těm má vlastní vysvětlivky i Policie ČR.

Bude vaše elektrokoloběžka potřebovat povinné ručení?

