Velká kryptoměnová revoluce v Česku: poslanci odhlasovali změnu zákona, přichází bitcoinový ráj

Poslanecká sněmovna schválila změnu zákona o kryptoměnách

Pro zvedlo ruku 174 poslanců, proti nebyl nikdo

Od příštího roku se mění zdanění Bitcoinu i dalších kryptoměn



Investoři do kryptoměn už pár týdnů netrpělivě očekávali jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, na němž se měla řešit změna zákona o kryptoměnách. Došlo k němu 6. prosince a nová legislativa byla úspěšně odhlasována. A to nevídaným poměrem 174:0. Nikdo z přítomných poslanců tedy nezvedl ruku proti.

Nový zákon ještě musí podepsat prezident Petr Pavel, což se stane nejspíš až na začátku příštího roku. Teprve pak vstoupí v platnost. Ale jeho důsledky budou dalekosáhlé a pocítí je všichni majitelé Bitcoinů i dalších kryptoměn.

Zavedení časového testu

První velkou novinkou je takzvaný časový test. Jedná se o ustanovení, které umožní prodávat kryptoměny, aniž by bylo nutné platit následně z jejich prodeje daň. Platit to bude ale pouze v případě, když je budete vlastnit nejméně po 3 roky.

Takovýto časový test už od roku 2018 funguje například v Německu, kde je nastaven dokonce na pouhý 1 rok. Jeho výsledkem je, že se do země stahují investoři a nakupují tam kryptoměny – po pouhém roce se totiž v takovém kryptoměnovém ráji vyhnout nutnému zlu v podobě daní.

Hodleři pozor. 🤑 Ve Sněmovně jsme schválili časový i hodnotový test pro kryptoměny. Narovnáváme tak podmínky, které už dnes platí u akcií. Navíc nebude hrozit, že podnikatelům v tomto odvětví budou banky rušit účty❌. V ČR vznikla celá řada špičkových IT firem působících v… pic.twitter.com/4TcJWrLiP4 — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) December 6, 2024

Hodnotový test

Druhou součástí nového zákona je takzvaný hodnotový test. Ten je s ohledem na placení daní ještě důležitější, protože díky němu nebude nutné odvádět při transakcích do výše 100 000 Kč ročně daň. Neboli – nemusíte takové obchody s kryptoměnami nikde hlásit ani je uvádět do daňového přiznání.

Co to znamená? Nejen to, že veškerý výdělek bude jen váš. Ale třeba i to, že placení kryptoměnami namísto běžných peněz bude od příštího roku výrazně jednodušší a bez zbytečné byrokracie. Na celý trh bude nově dohlížet Česká národní banka.

Bitcoinový ráj v Česku

Změna zákona nijak nepromění hodnotu Bitcoinu ani nezvýhodní kryptoměny. Nicméně, jejich příznivcům v mnoha ohledech zjednoduší život, protože kryptoměny se dostanou de facto na totožnou úroveň jako akcie. A mnozí politici navíc doufají, že změněná legislativa do Česka přiláká nejen talentované obchodníky – ale mohla by díky tomu dokonce vznikat i nová pracovní místa.

Jiní naopak před změnou zdanění kryptoměn varují. Výstražný prst zvedá především Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), která varuje před nárůstem možných daňových úniků.

Bitcoin je přitom v posledních týdnech velkým tématem na sociálních sítích, v médiích i mezi investory. Jeho hodnota totiž setrvale stoupá a už překonala hranici 100 000 dolarů. Podle analytiků navíc bude růst dál.

Zdroj: Freepik, X, ČT24, PSP