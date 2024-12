Bude EU šmírovat naše soukromé zprávy? Na stole je nová legislativa, které možná neunikne nikdo

Evropská komise navrhuje zlepšení ochrany dětí na internetu

Součástí legislativy je i nařízení kontroly soukromých zpráv

Týkalo by se to všech uživatelů chatovacích aplikací

To, co si posíláme v soukromých zprávách, obvykle nikomu neukazujeme. A pevně doufáme, že koncové šifrování chatovacích aplikací je tak férové, že nám do soukromých konverzací nenahlíží ani technologické společnosti. Jenže možná už brzy bude vše lustrovat přímo Evropská komise.

Ve čtvrtek mají ministři vnitra Evropské unie řešit, jestli pustí dál návrh zákona na větší ochranu dětí na internetu. Ten je jistě potřebný. Jenže problém je, že součástí návrhu od Evropské komise je i takzvaný „chat control“. Neboli nařízení pro provozovatele aplikací jako WhatsApp nebo Messenger, aby s pomocí umělé inteligence lustrovali soukromé zprávy všech uživatelů.

Výsledkem pátrání mezi texty, obrázky a videi má být snaha najít nelegální obsah a zabránit zneužívání dětí. Jenže tady zákon cílící na ochranu nezletilých tvrdě naráží na ochranu soukromí.

Boj s terorismem

Představitelé mnoha států by podobnou legislativu uvítali, protože by jim prý pomohla například v efektivnějším boji s terorismem. Kontrola soukromé korespondence by se navíc netýkala pouze mobilů, ale i tabletů a počítačů. A i když je kontrola zpráv všech uživatelů poněkud sporná, Evropská komise si za svým stávajícím návrhem stojí.

Europoslanci ale už tak jednotní nejsou a leckteří požadují změnu, která by tyto kroky umožnila provádět pouze u podezřelých jedinců. Není proto jasné, jestli návrh projde a případně v jaké podobě. Velká zátěž by kvůli němu dolehla především na provozovatele chatovacích aplikací, kteří by veškeré konverzace museli uchovávat v cloudu a v případě potřeby by je museli poskytnout například zpravodajským službám. Zároveň by ale mohlo jít také o zajímavý cíl pro hackery.

Ve hře je navíc i verze, kdy by každý uživatel musel dát s tímto skenováním soukromých konverzací souhlas. Pokud by ho odmítl, bylo by mu znemožněno danou aplikaci používat.

Co si o tomto návrhu Evropské komise myslíte?

Zdroj: Freepik, Patrick Breyer, Diem25