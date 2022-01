Řidiči, jásejte: První zásadní doklad postačí mít v mobilu

Pokud patříte mezi majitele řidičského průkazu a současně fandíte postupnému přesunu potřebných dokumentů do chytrých telefonů, máme pro vás dobrou zprávu. Tzv. zelená karta, která potvrzuje zaplacení povinného ručení za vozidlo, se nemusí nutně nacházet v papírové podobě v autě a k prokázání postačí informace na displeji mobilu. Vychází to z pár dnů starého rozhodnutí Ministerstva financí, které posuzovalo a také zrušilo dřívější případ ze Středočeského kraje.

“Uvedenou povinnost takto splnit lze, a proto MF zrušilo rozhodnutí správních orgánů nižších stupňů, která naopak vycházela z právního názoru, že zelenou kartu je třeba předložit výlučně v listinné podobě. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla požadavky na podobu zelené karty výslovně nestanoví, protože zákonem použitá slova „předložit“, „vydat“ či „osvědčení“ jsou z hlediska podoby písemnosti neutrální a mohou se týkat jak listinné, tak elektronické podoby,” vysvětluje ministerstvo na vlastním webu, proč se postavilo proti původnímu rozhodnutí jednoho z městských úřadů.

V závěru zprávy Ministerstvo financí dodává, že rozhodnutí není změnou stanoviska, ale pouze rozhodnutím v individuální věci, nicméně o promítnutí do metodických postupů už aktivně jedná s Policií ČR. Řidiči tedy mohou v podstatě počítat s tím, že zelená karta či jiná podoba potvrzení o zaplacení povinného ručení bude stačit při kontrole v mobilním telefonu. V případě tahanic by se mělo za šoféry postavit MF. Rozhodnutí je předvojem důležité digitalizace dokladů, která (pro dobrovolné zájemce) přesune řidičské či občanské průkazy do chytrých telefonů. A to snad již příští rok.

