V USA už jde platit Bitcoinem v Google Pay, kdy přijdou platby k nám?

Platba kryptoměnou v Google Pay už nemusí být jenom představa. Google Pay a Sasmung Pay, v podstatě dvě dominantní možnosti virtuálních peněženek a plateb pro uživatele Androidu dosud umožnovaly transakce “pouze” pomocí uložených bankovních kreditních karet. Za nedlouho Android virtuální peněženky umožní dokonce i první platby Bitcoinem v Google Pay a Samsung Pay. Vše bude fungovat pomocí služby BitPay, která zanedlouho přinese vlastní kartu pro Android virtuální peněženku.

To v podstatě umožní uživatelům Google Pay a Samsung Pay v USA zaplatit pomocí bitcoinů a jiných kryptoměn. Aplikace BitPay podporuje bitcoiny, ethernet a další oblébené kryptoměny. Karta BitPay umožňuje uživatelům převádět kryptoměny na tradiční měnu. Všichni uživatelé BitPay budou moci kartu používat všude tam, kde jsou přijímány kreditní platby Mastercard.

První platby Bitcoinem a dalšími kryptoměnami v Google Pay a Samsung Pay jsou plánovány na konec tohoto čtvrtletí, poznamenal BitPay v tiskové zprávě. Co se týče BitPay pro iOS, už teď můžou uživatelé Apple zařízení využívat kartu, kterou můžou přidat do své virtuální peněženky Wallet. Mimo jiné BitPay není úplně první aplikace, která do Google Pay přináší kryptoměny. Již minulý rok přišla oblíbená burza Coinbase se svou kartou do virtuální peněženky Google Pay (opět jenom pro zahraniční trh).