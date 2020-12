Taky vám z Facebook Messengeru mizí různé funkce? Víme, co se děje

Pokud jste už dnes zapnuli aplikaci Messenger, pravděpodobně na vás vyskočila zpráva informující o tom, že jsou zablokované některé funkce v Evropě. Bublina s upozorněním nicméně neobsahuje žádný konkrétnější popis a nevede ani na obsáhlejší nápovědu či článek. Po celém kontinentu začali uživatelé zjišťovat, co se vlastně děje. I na sociálních sítích v ČR jsou k vidění příspěvky lidí, kterým nefungují různé části Messengeru. A to jak v hlavní aplikaci, tak i v Instagramu. Co za omezením tedy stojí a co přesně je teď zakázáno?

Z různých částí nápovědy Facebooku lze vyčíst, že na území Evropy momentálně v Messengeru nefungují hlasovací ankety, nálepky a některé druhy vlastních reakcí. Mezi další funkce, u nichž uživatelé hlásí chybovost či úplné zmizení, patří posílání souborů, přezdívky a úpravy obsahu ve virtuální realitě. Proč Messenger tyto funkce v Evropě znepřístupnil či omezil? Jde o reakci na nově zaváděná pravidla pro elektronickou komunikaci na území EU.

Messenger – Text and Video Chat for Free Facebook

Jak je známo, Facebook a Evropská unie mají v této oblasti hodně rozdílné postoje. Americká firma musí nyní splnit hodně nových nařízení a podmínek, ale slibuje, že se většina funkcí brzy vrátí.

Které oblíbené funkce vám z Messengeru zmizely?

Zdroj: Verge