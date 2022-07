Chystá se balík Emoji 15.0. Přibude “placák” nebo osel

Společenství Unicode Consortium, které je zodpovědné mimo jiné i za schvalování podob a variací “smajlíků” pro účely elektronické komunikace, chystá vydání balíku Emoji 15.0. V související Emojipedii se již ukázaly jednotlivé grafické prvky, které by pak měly do našich mobilů, počítačů, tabletů a všemožných “kecálků” nebo sociálních sítí vyrazit. Oproti vydáním ve verzi 14.0, 13.1 či 13.0, kdy se do světa vydalo vždy přes stovku emotikonů, bude tento přírůstek nejspíš mnohem menší.

Bez zohlednění barevných variant půjde celkem o devatenáct “ikonek”. Pokud barevné variace zapneme, půjde o 31 unikátních Emoji. Nejpočetnější zastoupení by měly mít levá a pravá ruka vzepjatá jako pobídka k “high five”, takzvanému placáku. Z klasických obličejových značek přibude jedna s roztřeseným výrazem.

Dočkáme se i srdíčka ve třech dalších barvách a na displejích dostanou příležitost také nová zvířata. Patří mezi ně třeba los, osel, husa nebo medúza. Po nich také několik potravinových surovin, hudební nástroje nebo značka pro Wi-Fi, která v databázi v této podobě chybí.

Jaké Emoji vám v databázi ještě schází?

Zdroj: pharena