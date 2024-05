Aplikace od Googlu neustále dostávají aktualizace s funkcemi

Telefon Google nyní obdržel novinku, která se však jeví úplně zbytečně

Má usnadnit vyjádření nálady při hovoru… ale proč?

Google neustále udržuje své aplikace pomocí aktualizací s opravami chyb a novými funkcemi, s nimiž se snaží zajistit, aby se uživatelům s jednotlivými službami pracovalo čím dál jednodušeji. Teď se novinky dočkává Telefon Google, nativní aplikace pro volání, ale ve srovnání s mnoha vychytávkami z minulosti se tahle šílenost jeví naprosto zbytečně.

K některým uživatelům se prostřednictvím testovacího kanálu začíná ve verzi 128 dostávat funkce zvaná Audio Emoji. Upozornil na to server 9to5Google, jemuž se novinku podařilo pečlivě zdokumentovat. Prostě a jednoduše, jedná se o zvukové efekty spojené s emoji, které se během probíhajícího hovoru přehrají jak vám, tak i protistraně. Jako doprovod se na obrazovce ukáže i výrazný vizuální efekt. Názornou ukázku si můžete přehrát níže.

Your browser does not support the video tag.

Phone by Google Google LLC

Momentálně jsou audio efekty přiřazené k šesti různým emoji. Konkrétně jde o potlesk, smějícího se smajlíka se slzami, párty konfetu, smutného smajlíka se slzou, hovínko a buben. Samotný Google popisuje funkci takto:

Vyjádřete emoce a nálady pomocí zvuků, jako je potlesk, smích, smutný trombón a další, pomocí emotikonů, na které lze během hovoru klepnout.

Jelikož se funkce už nyní dostává k beta testerům, je pravděpodobné, že se brzy rozšíří k běžným uživatelům. Pravděpodobně tak nastane během pár týdnů.

Potřebuje Telefon Google funkci tohoto typu?

Zdroj: 9to5Google