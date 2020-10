Jak v Messengeru manuálně zapnout nové reakce? Je to snadné

// ==UserScript== // @name Enable custom reacts // @namespace https://www.xda-developers.com // @version 0.1 // @description Enable custom reacts // @author Adam Conway // @match https://www.messenger.com/* // @grant none // ==/UserScript== ( function () { 'use strict' ; const heart = '\u2764' ; const clown = '\u{1F921}' ; const heartEncoded = encodeURIComponent ( heart ); const clownEncoded = encodeURIComponent ( clown ); const promptText = `React with: 1: ${heart} (Heart), 2: ${clown} (Clown)` ; const oldOpen = XMLHttpRequest . prototype . open ; XMLHttpRequest . prototype . open = function () { const query = arguments [ 1 ]; // Catch heart react specifically if ( query . includes ( 'ADD_REACTION' ) && query . includes ( heartEncoded )) { // Get replacement reaction const new_reaction = Number . parseInt ( prompt ( promptText , '2' )); // Replacing queries if ( 1 === new_reaction ) { arguments [ 1 ] = query . replace ( heartEncoded , heartEncoded ); } else if ( 2 === new_reaction ) { arguments [ 1 ] = query . replace ( heartEncoded , clown ); } } // Send oldOpen . apply ( this , arguments ); } })();