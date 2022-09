Klávesnice Gboard má zajímavou novinku. Využijete ji?

Společnost Google oznámila tento týden na svém oficiálním blogu hned několik novinek, které se týkají aplikací Google Meet, Wear OS či Nearby Share, o kterém jsme vás informovali v jednom z předchozích článků. Vylepšení se však dočkala rovněž klávesnice Gboard.

Po vzoru Applu či ostatních klávesnic třetích stran umí nyní Gboard rozpoznat nejvhodnějšího smajlíka, kterým můžete nahradit slovo. Funkci nazývá emojify a v praxi funguje tak, že když napíšete do zprávy například slovo “auto”, můžete si vybrat, zda chcete dané slovo ponechat, nebo jej nahradit smajlíkem automobilu. V tuto chvíli je dostupná v beta verzi aplikace Gboard, přičemž do té stabilní by se měla dostat během několika následujících dní.

Pro testování aplikace Gboard se musíte zaregistrovat v Google Play, což budete mít hotové za několik vteřin. Následně je potřeba aplikaci smazat a znovu nainstalovat.

Jak se vám líbí nová vychytávka v Gboard?

Zdroj: GSMArena