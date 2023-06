Společnost Electronic Arts, jedno z největších videoherních vydavatelství na světě, změní zásadně svou strukturu na úplně nejvyšším levelu. Šéf firmy Andrew Wilson zaměstnancům i veřejnosti oznámil, že se legendární organizace rozdělí na společnosti EA Entertainment a EA Sports. Změna je však technicky prezentována jako sloučení více studií pod dvě značky.

“Tato evoluce naší společnosti nadále umožňuje vedoucím našich studií větší tvůrčí odpovědnost a finanční zodpovědnost, aby mohli rychleji a pronikavěji rozhodovat o vývoji a strategiích uvádění produktů na trh. Tyto kroky urychlí naše podnikání, podpoří růst a přinesou dlouhodobou hodnotu našim lidem, hráčům a komunitám,” zmiňuje Wilson v oficiálním oznámení.

Jak název dvou nově stanovených značek napovídá, společnost bude odděleně vydávat sportovní a nesportovní tituly. Do první skupiny patří například série FIFA (nově EA Sports FC), Madden NFL, NHL či NBA. Do té druhé pak Apex Legends, Battlefield, Mass Effect, The SIMS, Need For Speed, Medal Of Honor Series nebo série her Star Wars. Společně se změnou ve struktuře dochází v EA také k několika personálním změnám.

Zdroj: aheadlines