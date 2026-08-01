Dokumenty Google získávají super dovednost. AI se tentokrát postará o komentáře vašich kolegů

  • Dokumenty Google nově zvládnou pracovat s komentáři ostatních lidí přímo přes Gemini
  • Umělá inteligence shrne diskuzi pod dokumentem a podle připomínek nabídne úpravu samotného textu
  • Funkci dostanou jen předplatitelé vybraných tarifů, zdarma na ni nedosáhnete

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
1.8.2026 16:00
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Vrátíte se po týdnu k dokumentu a v postranním sloupci na vás čeká třicet komentářů od kolegů. Přečíst je, vyznat se v tom, co je hotové a co ne, a všechno zapracovat zabere někdy víc času než psaní samotného textu. Právě tuhle část práce teď přebírá stroj: Gemini v Dokumentech Google nově komentáře čte, shrnuje je a podle nich rovnou navrhuje změny v textu.

Není to první výlet umělé inteligence do kancelářského balíku Googlu – v červnu jsme například psali o tom, jak Gemini v Tabulkách Google vysvětlí a opraví chybný vzorec. Komentáře jsou ale jiná disciplína. Chyba ve vzorci se dá popsat pravidlem, kdežto připomínku od kolegy musel dosud někdo přečíst, pochopit a přeložit do konkrétní úpravy.

Gemini v Dokumentech má hned několik nových schopností

Společnost v oznámení popisuje čtyři schopnosti. První je shrnutí celého vlákna komentářů – asistent z něj vytáhne hlavní témata a vypíše, co zůstalo nedořešené. Zeptat se dá běžnou větou, třeba „shrň mi všechny komentáře od Sáry“ nebo „co podle komentářů blokuje projekt“.

Druhá schopnost je psaní komentářů za vás. Zadáte pokyn typu „přidej komentář, ať Roberta ověří čísla v sekci o připravenosti“, a Gemini ho naformuluje. Zvládne i celý průchod textem – požádat ho můžete o revizi v roli korektora, který nechá připomínky ke srozumitelnosti a stavbě textu.

Třetí věcí je odpověď do otevřeného vlákna. Podle Googlu si k ní umí vytáhnout podklady i z vašeho Disku, takže do reakce vloží třeba odkaz na konkrétní prezentaci. A čtvrtá bude v praxi nejspíš nejužitečnější: podle připomínek přepíše samotný text. Řeknete „přepiš úvod tak, aby reagoval na Robertinu připomínku“, a dostanete hotovou úpravu, kterou stačí schválit a jedním kliknutím zanést do dokumentu.

tabulky google oprava chyb s ai ilustrace
Tabulky Google si poradí s chybami ve vzorcích. Gemini je vysvětlí i opraví na jedno kliknutí Adam Kurfürst Zprávičky

Celé se to spouští z dolní lišty nebo z bočního panelu Gemini v Dokumentech. Občas se ozve i bez vyzvání – při otevření dokumentu nabídne shrnutí komentářů, po kliknutí do vlákna zase hotovou reakci.

AI úpravy neprojdou bez vaší kontroly

Nic z toho se do dokumentu nedostane bez vás. Komentáře ani odpovědi asistent nepublikuje sám a do textu nesahá – všechno skončí u vašeho potvrzení tlačítkem. U nástroje, který mluví vaším jménem ve sdíleném dokumentu, je to spíš pojistka než omezení.

Funkce se zatím objeví jen lidem, kteří mají k dokumentu právo úprav – kdo do něj smí pouze psát komentáře, ten si asistenta na vlákna nezavolá. Zrovna u textu, který kolujete mezi větším počtem připomínkujících, to kus užitku ubere.

Kdo má funkci k dispozici?

Ve firemním prostředí míří novinka na tarify Business Standard a Plus, Enterprise Standard a Plus a na školní Education Plus. Podmínkou je, že ji správce firmě nezakázal.

Běžného uživatele bude zajímat spíš spotřebitelská větev. Tam se ke komentářům přes Gemini dostanou předplatitelé Google AI Pro a Ultra, k tomu lidé s placenými doplňky AI Expanded Access a AI Pro pro školy. Levnější z obou hlavních tarifů vyjde podle oficiálního ceníku na 549,99 Kč měsíčně.

Na seznamu naopak chybí tarif Google AI Plus, o jehož zlevnění v Česku jsme psali v červnu. Kdo platí za nejnižší placenou úroveň, ten se komentáři musí prokousat po staru.

logo googlu s bankovkami v pozadi ai ilustrace
Tarif Google AI Plus v Česku zlevnil! Už stojí jen 149 Kč měsíčně a nově nabízí 400GB úložiště Adam Kurfürst Zprávičky

Podle přehledu podporovaných jazyků zvládá boční panel Gemini v Dokumentech i češtinu. Jestli si stejně poradí s českými komentáři, oznámení neupřesňuje.

Rozbíhá se od úterý a Google počítá s tím, že se u některých účtů ukáže až o patnáct dní později. Platí to pro domény s rychlým i s odloženým nasazováním aktualizací.

Svěřili byste připomínky kolegů umělé inteligenci?

Zdroje: Google, Android Authority

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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