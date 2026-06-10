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Tarif Google AI Plus v Česku zlevnil! Už stojí jen 149 Kč měsíčně a nově nabízí 400GB úložiště

  • Google AI Plus v Česku zlevnil z 220 Kč na 149,99 Kč měsíčně
  • Tarif nově poskytuje 400 GB cloudového úložiště místo dosavadních 200 GB
  • Změna přichází krátce po zlevnění a rozšíření nabídky vyššího tarifu AI Ultra

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
10.6.2026 18:00
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logo googlu s bankovkami v pozadi ai ilustrace

Před pár týdny Google zamíchal cenami tarifu AI Ultra, jenže levnější balíčky tehdy zůstaly beze změny a vstupní předplatné dál drželo cenovku 220 Kč. Teď došlo i na spodní příčku nabídky. Google AI Plus zlevnil a zároveň zdvojnásobil úložiště, takže se z něj stává citelně lákavější vstupenka do placeného ekosystému Gemini. Současně je ale rozumnou volbou i pro ty uživatele, které AI tolik nezajímá a lační pouze pro větším úložišti pro své fotky a videa.

Nižší cena, dvojnásobné úložiště

Tarif Google AI Plus nově vyjde na 149,99 Kč měsíčně namísto původních 220 Kč. Spolu s tím Google zdvojnásobil cloudové úložiště pro Gmail, Disk a Fotky z 200 GB na 400 GB, které lze sdílet až s pěti dalšími lidmi. Zbytek výbavy zůstává beze změny.

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Předplatitelé mají v aplikaci Gemini přístup k pokročilým modelům včetně Gemini 3 Pro, obrazového generátoru Nano Banana Pro a videomodelu Veo 3.1, byť s nižšími limity než dražší tarify. Součástí je rovněž NotebookLM a funkce Deep Research. Hlavním omezením oproti verzi Pro zůstává kontextové okno o velikosti 128 tisíc tokenů (Pro a Ultra zvládají až milion) a absence Gemini přímo v Gmailu, Dokumentech či Kalendáři.

Komu se nová cena vyplatí

Samotné Google One s 200 GB stojí 79,99 Kč měsíčně. Za 149,99 Kč tak nově dostanete dvojnásobek místa a k tomu vyšší limity pro Gemini, což z AI Plus dělá rozumný kompromis pro každého, kdo chce s AI konverzovat více, ale nepotřebuje plnou integraci AI do kancelářských aplikací. Profesionálové, kteří denně pracují s dlouhými dokumenty nebo používají Gemini napříč Workspace, stejně později přestoupí na Pro kvůli zmíněnému stropu kontextu.

Láká vás Google AI Plus za novou cenu?

Zdroje: Google, Android Police

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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