Tarif Google AI Plus v Česku zlevnil! Už stojí jen 149 Kč měsíčně a nově nabízí 400GB úložiště Hlavní stránka Zprávičky Google AI Plus v Česku zlevnil z 220 Kč na 149,99 Kč měsíčně Tarif nově poskytuje 400 GB cloudového úložiště místo dosavadních 200 GB Změna přichází krátce po zlevnění a rozšíření nabídky vyššího tarifu AI Ultra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Před pár týdny Google zamíchal cenami tarifu AI Ultra, jenže levnější balíčky tehdy zůstaly beze změny a vstupní předplatné dál drželo cenovku 220 Kč. Teď došlo i na spodní příčku nabídky. Google AI Plus zlevnil a zároveň zdvojnásobil úložiště, takže se z něj stává citelně lákavější vstupenka do placeného ekosystému Gemini. Současně je ale rozumnou volbou i pro ty uživatele, které AI tolik nezajímá a lační pouze pro větším úložišti pro své fotky a videa. Nižší cena, dvojnásobné úložiště Komu se nová cena vyplatí Nižší cena, dvojnásobné úložiště Tarif Google AI Plus nově vyjde na 149,99 Kč měsíčně namísto původních 220 Kč. Spolu s tím Google zdvojnásobil cloudové úložiště pro Gmail, Disk a Fotky z 200 GB na 400 GB, které lze sdílet až s pěti dalšími lidmi. Zbytek výbavy zůstává beze změny. Předplatitelé mají v aplikaci Gemini přístup k pokročilým modelům včetně Gemini 3 Pro, obrazového generátoru Nano Banana Pro a videomodelu Veo 3.1, byť s nižšími limity než dražší tarify. Součástí je rovněž NotebookLM a funkce Deep Research. Hlavním omezením oproti verzi Pro zůstává kontextové okno o velikosti 128 tisíc tokenů (Pro a Ultra zvládají až milion) a absence Gemini přímo v Gmailu, Dokumentech či Kalendáři. Komu se nová cena vyplatí Samotné Google One s 200 GB stojí 79,99 Kč měsíčně. Za 149,99 Kč tak nově dostanete dvojnásobek místa a k tomu vyšší limity pro Gemini, což z AI Plus dělá rozumný kompromis pro každého, kdo chce s AI konverzovat více, ale nepotřebuje plnou integraci AI do kancelářských aplikací. Profesionálové, kteří denně pracují s dlouhými dokumenty nebo používají Gemini napříč Workspace, stejně později přestoupí na Pro kvůli zmíněnému stropu kontextu. Láká vás Google AI Plus za novou cenu? Zdroje: Google, Android Police O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Google předplatné Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1.2025 Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024