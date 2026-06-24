Tabulky Google si poradí s chybami ve vzorcích. Gemini je vysvětlí i opraví na jedno kliknutí Hlavní stránka Zprávičky Tabulky Google nově s pomocí Gemini vysvětlí chybu ve vzorci a rovnou nabídnou i opravenou verzi U chybného vzorce naskočí tlačítko Opravit, které otevře postranního pomocníka Gemini Funkci postupně dostávají placené edice Workspace a předplatitelé Google AI Pro či Ultra Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Kdo někdy skládal složitější tabulku, jistě zná záhadné hlášky jako #REF! nebo #VALUE! – a často marně hádá, co přesně je špatně. Přesně s tím chce teď Google pomoct: do Tabulek Google přidává další funkci s napojením na Gemini, která chybu ve vzorci vysvětlí běžnou řečí a na jedno kliknutí rovnou nabídne opravu. Jak oprava vzorců v Tabulkách Google funguje? Princip je jednoduchý. Když ve vzorci uděláte chybu, Tabulky Google u něj nově zobrazí tlačítko pro opravu. Po kliknutí se na pravé straně otevře panel Gemini, který srozumitelně vysvětlí, kde je problém, a rovnou ukáže správnou podobu vzorce. Tu pak stačí převzít. Dosud uměly Tabulky chybu jen označit obecným kódem typu #ERROR! a strohou hláškou, ze které běžný uživatel většinou nepochopil, kde se stala chyba. Podle Googlu si přitom pomocník poradí se vším od základních počtů až po hodně spletité výpočty – takže by neměl zaváhat ani u rozsáhlejších tabulek. Takhle vypadá budoucnost práce s kancelářskými aplikacemi. Google představil hromadu AI novinek ve Workspace Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Kdo novinku dostane? Funkce se spouští postupně od pondělka, plné rozšíření ke všem účtům ale může trvat až dva týdny. Objeví se automaticky všude, kde je v Tabulkách zapnuté Gemini for Workspace a kde má uživatel povolené chytré funkce Workspace. Zádrhel je v tom, že nejde o vychytávku pro každého. Dostanou ji firemní edice Business a Enterprise (Standard i Plus), ve školství edice s doplňky AI a ze spotřebitelských tarifů Google AI Pro a Ultra. Levnější a bezplatné účty zatím v seznamu chybí, takže běžný uživatel si na chytrou opravu vzorců sáhne jen s placeným předplatným. Do 15. července 2026 navíc Google nabízí vyšší limity používání, abyste si novinku stihli osahat. Uvítáte v Tabulkách Google pomocníka, který za vás opraví chyby ve vzorcích? Zdroje: Google Workspace Updates, Android Police O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář aplikace Google Gemini Google Workspace Tabulky Google Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 RTX 5070 nabídne výkon vlajkové RTX 4090! Nvidia odhalila novou generaci grafických karet, známe české ceny Jakub Kárník 7.1.2025