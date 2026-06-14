DJI a Insta360 se žalují kvůli patentům na kapesní kamery Hlavní stránka Zprávičky Výrobci akčních kamer DJI a Insta360 se vzájemně zažalovali u amerických soudů. DJI viní Insta360 z kopírování řady Osmo Pocket u kamer Luna Pro a Luna Ultra. Insta360 obvinění odmítá a tvrdí, že naopak DJI porušuje pět jejích patentů. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Patentová bitva mezi DJI a Insta360 vypukla prakticky v den, kdy Insta360 představila svou vlajkovou kameru Luna Ultra. Obě strany teď u soudů žádají zákaz prodeje konkurenčních modelů a náhradu škody. První zaútočilo DJI DJI podala 11. června dvě žaloby u federálního soudu ve východním Texasu. Tvrdí, že kamery Luna Pro a Luna Ultra od základu kopírují patentované řešení řady Osmo Pocket – od protáhlého těla s krčkem a gimbalem až po otočný displej, ovládací kolečko a tlačítko spouště. Vedle dvou designových patentů uplatňuje čtyři užitné, které se týkají sledování objektu a ovládání gimbalu jediným prvkem. Za porušení patentů požaduje DJI soudní zákaz prodeje kamer Luna, náhradu škody, vydání dosaženého zisku a navýšené odškodné za údajně úmyslné jednání. Podle serveru Engadget navíc nejde o první letošní střet obou firem – dříve se měly soudit i kvůli přetahování zaměstnanců. Insta360 kontruje vlastními patenty Insta360 obvinění odmítla a sama podala protižalobu. Tvrdí, že to naopak DJI porušuje pět jejích užitných patentů – mimo jiné na stabilizaci obrazu, směrové ovládání gimbalu nebo telemetrický překryv. Mezi údajně problematické produkty řadí Osmo Pocket, stabilizátory Ronin a RS, řadu Osmo Mobile i kameru Osmo 360. Insta360 Luna Ultra míří do Česka! Vlogovací kamera láká na Leicu, dva objektivy a odnímatelný displej Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Firma zároveň odmítá, že by od konkurence opisovala. Kamera Luna Ultra podle ní stojí na vlastním vývoji od roku 2020 a navazuje na dřívější produkty jako ONE R, webkamery Link či gimbaly Flow. Zakladatel JK Liu se do DJI pustil ostře: žaloby podané v den uvedení Luny prý „svědčí o strachu z konkurence“. Souboj o trh kapesních kamer Spor se odehrává v segmentu, který v posledních letech rychle roste – kompaktních kamer pro tvůrce obsahu. Model Luna Ultra s objektivem Leica a cenou 17 890 Kč míří přímo proti chystanému Osmo Pocket 4P. Situaci navíc komplikuje fakt, že DJI v USA čelí regulačním omezením prodeje, takže o tamní trh má eminentní zájem. Kdo má podle vás v tomhle sporu navrch – a sáhli byste po Luně, nebo po Osmo Pocket? Zdroje: PetaPixel, Engadget, GSMArena, Insta360 (PR) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akční kamera DJI gimbal Insta360 patenty žaloba Mohlo by vás zajímat Xiaomi představilo parádní dron ve tvaru letadla. Nestojí ani 5 tisíc Jakub Kárník 6.8.2023 Další žaloba na Elona Muska. Neuvěříte, co provedl tentokrát Jana Skálová 24.9.2024 5 tipů na zboží z Číny: Oblíbené akční kamery z AliExpress Marek Houser 5.1.2022 Tohle nechtějí dát na telefon, že ne? Podívejte se na nový Xiaomi patent Marek Houser 23.6.2020 Co chlapovi pod stromek? 10 tipů na "tech" dárky pro muže Marek Houser 17.12.2021 5 tipů na dárky z Číny (EU): Třeba gimbal pro mobilní filmaře? Marek Houser 17.11.2021