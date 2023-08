Xiaomi představilo pod značkou FIMI unikátní dron

Má netradiční tvar a dokáže vzletět vertikálně

Na jedno nabití vydrží až 85 minut

Společnost Xiaomi zamířila před časem do dalšího segmentu a to sice pod značkou FIMI, která se zabývá výrobou dronů. Nejnovější přírůstek FIMI Manta, se pyšní slušnými specifikacemi, dlouhou výdrží baterie a hromadou technologií. To vše nabízí velmi dobrou cenu.

Dron Xiaomi FIMI Manta překvapí schopností vertikálního vzletu a přistání. S rozpětím křídel 700 mm a délkou 445 mm se FIMI Manta řadí mezi kompaktní, přesto výkonné drony. Jeho váha činí 500 g a maximální rychlost letu je pak 43 km/h. S baterií o kapacitě 3000 mAh dokáže létat až 60 minut, zatímco baterie s kapacitou 5000 mAh prodlužuje dobu letu až na úctyhodných 85 minut.

Firma navíc pro hračičky zveřejnila materiály na 3D tisk, takže si můžete dron libovolně upravit, potěší také možnost snadného složení. Je navíc kompatibilní s open source softwarem ArduPilot.

FIMI Manta samozřejmě disponuje GPS (GPS HD FPV), která zajišťuje přesné řízení a má v sobě hned několik portů, takže do něj lze zapojit také snímač rychlosti letu, elektronický kompas a samozřejmě kameru. Tyto doplňky však nejsou součástí prodejního balení. Na oficiálním e-shopu je novinka k dostání za 219 dolarů, což je asi 4 800 korun.

