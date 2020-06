Tohle nechtějí dát na telefon, že ne? Podívejte se na nový Xiaomi patent

Patentové dokumenty a výkresy velmi často nevedou k reálně zamýšlenému produktu a v podstatě jen chrání nápad před konkurenty. Skončí v šuplíku a tam bez dalšího povšimnutí zůstává. Viděli jsme to mnohokrát. Tak trochu doufáme, že to bude platit i v tomto případě. Čínské Xiaomi si totiž před pár hodinami patentovalo telefon s velmi zvláštním otočným modulem s kamerami. Pokud si nyní říkáte, že něco podobného už tu několikrát bylo, tak se raději rovnou podívejte na obrázky. Modul s kamerami by totiž podle tohoto patentů neměl sousedit s displejem a protáčet se na jeho středové ose, tak jako jsme to už viděli. Tady se bavíme o otáčení malého obdélníčku na zádech telefonu. V tomto případě tedy rovnou pochybujeme, že Xiaomi mobil s otočnou kamerou v tomto provedení vyrobí.

Podle patentů by se měly na zmíněné části nacházet dvě kamery zadní a také jedna přední. Právě kvůli ní by se modul pohyboval. Při otočení směrem nahoru či do boku by přední foťák vykoukl přes okraj displeje. V opačném případě by byl chráněn zády mobilu. Nápad evidentně vychází ze zatím nevyřešené problematiky odstranění rámečků, průstřelů a výřezů kvůli přední kameře. Vzhledem k tomu, že minimálně Visionox už má masově vyrobitelné řešení s kamerou pod displejem, se nám zdá tato cesta jako slepá.

Jak odolný by byl modul vůči tlaku nesprávným směrem? Jak dlouho by vydržely elektronické kontakty v něm? Jak by bylo docíleno případné voděodolnosti? Otáčely by se fotoaparáty pomocí motorku, nebo by to bylo manuálně na uživateli? K patentu i vás jistě napadne spousta otázek. Za nás je tento Xiaomi mobil s otočnou kamerou nevyrobitelný. Respektive vyrobitelný bude, ale málokdo by ho asi kupoval. Výkresy tím pádem velmi pravděpodobně poputují rovnou do šuplíku. Ale uvidíme, třeba nám čínská firma vytře zrak a do něčeho takového se skutečně pustí.

Vyrobí Xiaomi takový mobil s otočnou kamerou?

Zdroj: aheadlines