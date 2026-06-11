Insta360 Luna Ultra míří do Česka! Vlogovací kamera láká na Leicu, dva objektivy a odnímatelný displej Hlavní stránka Zprávičky Insta360 vstupuje na pole kapesních vlogovacích kamer s modelem Luna Ultra, vyvinutým ve spolupráci s Leicou Oproti konkurenčnímu DJI Osmo Pocket sází na dva objektivy – hlavní s 1" snímačem doplňuje teleobjektiv Na českém trhu kamera startuje za 17 890 Kč, koupíte ji například na Alze Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Kapesním gimbal kamerám dlouho kralovalo DJI se svou řadou Osmo Pocket. Insta360, které známe hlavně díky akčním a 360° kamerám, se teď rozhodlo do tohoto segmentu vtrhnout po hlavě. Novinka Luna Ultra vznikla ve spolupráci s legendární značkou Leica a míří přímo na chystaný Osmo Pocket 4P – tedy na kameru, kterou DJI ještě ani nestihlo plnohodnotně představit. Dva objektivy, Leica a 8K Odnímatelný displej slouží i jako dálkové ovládání Cena a dostupnost v Česku Dva objektivy, Leica a 8K Hlavním trumfem oproti konkurenci je dvojice objektivů. Primární kamera kombinuje 1″ snímač s objektivem Leica Summicron a ohniskem 20 mm, což je ideální záběr pro vlogování. Druhý objektiv je teleobjektiv s menším 1/1,3″ čipem, který nabídne 3× optické přiblížení, 6× bezztrátový a maximálně 12× zoom. Vzdálenější detaily tak nemusíte řešit ořezem v postprodukci. Papírové parametry videa jsou na kapesní kameru úctyhodné: 8K při 30 fps s podporou Dolby Vision, zpomalené záběry ve 4K při 120 fps, 10bitový profil I-Log a dynamický rozsah až 14 EV. Jen pozor na drobné háčky – 8K a 4K fungují pouze v poměrech 16:9 a 2,35:1 a při vertikálním natáčení 9:16 se musíte spokojit s 60 fps. O plynulost obrazu se stará klasický 3osý gimbal doplněný elektronickou stabilizací a sledování objektů obstarává systém Deep Track 5.0. KOUPIT INSTA360 LUNA ULTRA Odnímatelný displej slouží i jako dálkové ovládání Nejchytřejší nápad se ale skrývá v zádech kamery. Dvoupalcový OLED dotykový displej lze odejmout a používat jako dálkový monitor až na vzdálenost 20 metrů – včetně živého náhledu a ovládání. V displeji je navíc zabudovaný bezdrátový mikrofon, takže poslouží i jako klopák pro čistý záznam hlasu z dálky. Celkem kamera disponuje čtyřmi mikrofony, redukcí hluku větru a 47 GB interního úložiště s možností rozšíření přes microSD až na 1 TB. Baterie s kapacitou 1 550 mAh slibuje až 4 hodiny záznamu (v režimu 1080p při 24 fps) a na 80 % se nabije za 23 minut. Hmotnost se drží na příjemných 233 gramech. Cena a dostupnost v Česku V USA si Insta360 za novinku řekne 769,99 dolaru, na českém trhu vyjde Luna Ultra v základním balení Standard Bundle na 17 890 Kč – v ceně je kromě kamery také ochranný kryt, rukojeť se závitem 1/4″ a poutko. Sehnat ji můžete například na Alze. DJI teď má o důvod víc s Osmo Pocketem 4P nemeškat. KOUPIT INSTA360 LUNA ULTRA Dali byste při výběru vlogovací kamery přednost Insta360, nebo počkáte na nový Osmo Pocket od DJI? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akční kamera Česko Insta360 Leica Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! Adam Kurfürst 23.9.2024 LIDL má zase skladem extra levný Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Moc dlouho nečekejte, zájem je vysoký Adam Kurfürst 13.12.2024 Neváhejte! Tahle chytrá zásuvka nestojí ani dvě stovky a prý je až překvapivě dobrá Adam Kurfürst 22.12.2024