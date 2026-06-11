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Insta360 Luna Ultra míří do Česka! Vlogovací kamera láká na Leicu, dva objektivy a odnímatelný displej

  • Insta360 vstupuje na pole kapesních vlogovacích kamer s modelem Luna Ultra, vyvinutým ve spolupráci s Leicou
  • Oproti konkurenčnímu DJI Osmo Pocket sází na dva objektivy – hlavní s 1" snímačem doplňuje teleobjektiv
  • Na českém trhu kamera startuje za 17 890 Kč, koupíte ji například na Alze

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
11.6.2026 20:00
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insta360 luna ultra jpg

Kapesním gimbal kamerám dlouho kralovalo DJI se svou řadou Osmo Pocket. Insta360, které známe hlavně díky akčním a 360° kamerám, se teď rozhodlo do tohoto segmentu vtrhnout po hlavě. Novinka Luna Ultra vznikla ve spolupráci s legendární značkou Leica a míří přímo na chystaný Osmo Pocket 4P – tedy na kameru, kterou DJI ještě ani nestihlo plnohodnotně představit.

Dva objektivy, Leica a 8K

Hlavním trumfem oproti konkurenci je dvojice objektivů. Primární kamera kombinuje 1″ snímač s objektivem Leica Summicron a ohniskem 20 mm, což je ideální záběr pro vlogování. Druhý objektiv je teleobjektiv s menším 1/1,3″ čipem, který nabídne 3× optické přiblížení, 6× bezztrátový a maximálně 12× zoom. Vzdálenější detaily tak nemusíte řešit ořezem v postprodukci.

nataceni na insta360 luna ultra

Papírové parametry videa jsou na kapesní kameru úctyhodné: 8K při 30 fps s podporou Dolby Vision, zpomalené záběry ve 4K při 120 fps, 10bitový profil I-Log a dynamický rozsah až 14 EV. Jen pozor na drobné háčky – 8K a 4K fungují pouze v poměrech 16:9 a 2,35:1 a při vertikálním natáčení 9:16 se musíte spokojit s 60 fps. O plynulost obrazu se stará klasický 3osý gimbal doplněný elektronickou stabilizací a sledování objektů obstarává systém Deep Track 5.0.

KOUPIT INSTA360 LUNA ULTRA

Odnímatelný displej slouží i jako dálkové ovládání

Nejchytřejší nápad se ale skrývá v zádech kamery. Dvoupalcový OLED dotykový displej lze odejmout a používat jako dálkový monitor až na vzdálenost 20 metrů – včetně živého náhledu a ovládání. V displeji je navíc zabudovaný bezdrátový mikrofon, takže poslouží i jako klopák pro čistý záznam hlasu z dálky. Celkem kamera disponuje čtyřmi mikrofony, redukcí hluku větru a 47 GB interního úložiště s možností rozšíření přes microSD až na 1 TB.

insta360 luna ultra

Baterie s kapacitou 1 550 mAh slibuje až 4 hodiny záznamu (v režimu 1080p při 24 fps) a na 80 % se nabije za 23 minut. Hmotnost se drží na příjemných 233 gramech.

Cena a dostupnost v Česku

V USA si Insta360 za novinku řekne 769,99 dolaru, na českém trhu vyjde Luna Ultra v základním balení Standard Bundle na 17 890 Kč – v ceně je kromě kamery také ochranný kryt, rukojeť se závitem 1/4″ a poutko. Sehnat ji můžete například na Alze. DJI teď má o důvod víc s Osmo Pocketem 4P nemeškat.

KOUPIT INSTA360 LUNA ULTRA

Dali byste při výběru vlogovací kamery přednost Insta360, nebo počkáte na nový Osmo Pocket od DJI?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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