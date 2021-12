Co chlapovi pod stromek? 10 tipů na “tech” dárky pro muže

Vybíráte dárky nebo dárek pro mužského partnera, příbuzného či kamaráda a stále si nevíte rady, čím “chlapáckým” ho potěšit? Jestli nechcete sáhnout jen po poukazu na pivní lázně nebo obligátní kombinaci svetr + ponožky a máte i rozpočet na něco trochu dražšího, my pro vás máme deset tipů na technické gadgety, přístroje a vychytávky, se kterými máte velkou šanci uspět. Mobily jsme záměrně vynechali…

10 tipů: Tech dárky pro muže

Chytré hodinky

Těžko by se dalo začít u něčeho jiného. Wearables v posledních letech neskutečně frčí a více či méně schopný “mobil na zápěstí” chce mít skoro každý. Ve světě chytrých hodinek můžete lehce najít modely, které jsou velikostně či designově vyloženě chlapské. Inspirovat se můžete i našimi nedávnými tipy do šesti, devíti či třinácti tisíc a také obecným návodem pro výběr.

Bezdrátová sluchátka

Čím lepší a kvalitnější, tím samozřejmě lépe. V dnešní době už je výběr opravdu obrovský a to ani nemusíte opustit český trh. Kromě líbivého vzhledu se určitě dívejte na výdrž, pokročilé funkce jako ANC nebo ambientní mód a po zúžení výběru nezapomeňte na recenze.

Bezdrátový reproduktor

I když může tvrdit, že ho nepotřebuje, stejně chlap nakonec najde využití i pro bezdrátový reproduktor, který by si sám nekoupil. Lehce se totiž promění v praktické vybavení pro celou rodinu a platný bude v mnoha situacích.

Akční kamera

Je vlastně skoro jedno, jakou přesně vyberete. Pokud ale obdarovaný žádnou ještě nemá, minimálně na několik prvních dnů a týdnů se můžete těšit na nekonečné natáčení všeho možného na tisíc různých způsobů.

Dron

Každý chlap je jen přerostlý kluk, který má stále rád hračky na ovládání, když jsou dostatečné cool. Což dron rozhodně je, pokud má navíc i kamery, dlouhý dolet a další prvky, které zaručí hodiny zábavy. Jen myslete na to, že nově se většiny dronů týká nová legislativa vyžadující registraci.

Chytré brýle

Jeden z nejnovějších výkřiků high-end technologií, po kterém touží snad každý nadšenec do smart zařízení. Spousty zajímavých modelů existují zatím jen ve formě představených prototypů, ale i v ČR můžete sehnat brýle, které svou chytrost prokazují třeba displejem, sluchátky nebo přítomností kamery.

Přenosná herní konzole

O tom hraní jsme se už bavili, že? Dnes už se samozřejmě dá velmi kvalitně hrát i na mobilních telefonech a vsaďte se, že to většina chlapů i pravidelně dělá, ale třeba takové Nintendo Switch by to posunulo na mnohem vyšší úroveň. Sáhnout ale můžete i po nějaké retro klasice.

Robotický vysavač

Vysavač? Jako dárek pro muže? Jasně, pokud k tomu přihodíte slovo “robotický” a chytré ovládání skrze aplikaci nebo komplexní smart home systém. Zjistíte, že nikdy dřív jste chlapa neviděli se takhle zajímat o vysávání.

Chytrý zubní kartáček

Také čištění zubů může být náležitě “smart” a zajímavé i po technické stránce. Dát někomu běžný kartáček by bylo asi hodně divné, ale v tomto případě je to úplně jiná věc.

Multimediální předplatné

I když jsme vouchery v úvodu vyloučili, toto je velmi významný výjimka. Darovat například Netflix, HBO, Spotify nebo YouTube Music v (před)placené verzi je hodně dobrý nápad. Dvojnásob, pokud s daným mužem sdílíte domácnost.

Které tech dárky pro muže byste ještě doporučili?

