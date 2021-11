Jak vybrat ty správné chytré hodinky v roce 2021?

Sobě za odměnu? Někomu blízkému k narozeninám či pod stromeček jako napůl šperk a napůl moderní vychytávku? Nebo členovi rodiny, protože potřebuje pomoci se sledováním zdravotního stavu? Příležitostí pro nákup chytrých hodinek je v dnešní době opravdu hodně. Stejně tak i výrobců a modelů, mezi kterými je možné vybírat. O to těžší je pak mezi hodinkami zvolit ty, které mají uspokojit všechny požadavky svého nového majitele či majitelky. Jak vybrat ty pravé smartwatch z pohledu trendů roku 2021?

Jak vybrat a podle čeho posuzovat chytré hodinky?

Design (velikost, tvar a materiály)

Vzhled a styl zpracování hodinek nejčastěji rozhoduje například o tom, jak je rozdělíme na pánské či dámské (a dětské). Hranice určující, že hranaté hodinky jsou spíš sportovní a kulaté staromódní, už jsou dnes téměř smazány. A někdy i úplně obráceny. U modelů s kulatými ciferníky se v současné době za hodinky pro pány považují zhruba ty, které mají průměr od 45 milimetrů výše. Modely pro dámy mají 42 či 43 milimetrů v průměru. U hodinek s obdélníkovým displejem je už pak konkrétní velikost na zvážení nakupujícího, jelikož je celkem snadné si je představit na zápěstí.

Kromě zabírané plochy na ruce je ale určitě dobré posuzovat i výšku těla hodinek a jejich celkovou hmotnost. Ať nepořídíte nějaký úzký, ale pěkně těžký a hluboký hrnec. Materiálových variant a kombinací už existuje v dnešní době opravdu hodně a často o hodinkách prozradí především to, jak jsou odolné. Minimálně odolnost 5ATM nebo krytí IP68 před vodou a prachem byste asi měli vyžadovat téměř automaticky. Může se vám to hodit, i když to teď neplánujete.

Další detaily jako počet, tvary a umístění tlačítek, zakřivení displeje, přítomnost a velikost rámečku nebo barvy už jsou vyloženě na subjektivním posouzení a zvážení jednotlivce. Pro každou převažující příležitost a aktivitu se pochopitelně hodí trochu jiný styl a někdy je to o hledání zlaté střední cesty. A to jsme se ještě nebavili ani o řemíncích, pro jejichž výběr jsme nedávno poskládali samostatné tipy.

Hardwarová výbava a ovládání

Hned při prvním pohledu na hodinky můžete odtušit, jak se asi budou ovládat a co pravděpodobně nabídnou za funkce v závislosti na hardwaru. Co se týká ovládání, tak k úplným základům patří tahání prstem po displeji a případně dodatečné mačkání tlačítek. Některé modely (třeba Huawei Watch 3 Pro nebo Amazfit GTR 3 Pro) mají namísto jednoho běžného tlačítka také otočnou navigační korunku. Velmi efektivní je případně také ovládací otočná luneta, kterou najdeme třeba na těle Samsung Galaxy Watch4 Classic.

Další různé hardwarové parametry napovídají, co by měly či mohly hodinky umět. Přítomnost reproduktoru a mikrofonu naznačuje možnost hlasitého volání ze zápěstí, NFC modul je příslibem (ovšem rozhodně ne zárukou) pro bezkontaktní placení, eSIM zajišťuje přímé připojení do mobilní sítě, GPS modul nezávislost hodinek na telefonu při určování polohy a tak dále. V případě dětských hodinek je běžná také přítomnost přední kamerky. Na tradiční “výkonnostní” prvky se většinou hledí jako u jiné elektroniky – procesor je lepší rychlejší a novější, RAM i úložiště co největší (třeba i kvůli uložení hudby), displej co nejkvalitnější a s co nejvyšší hladinou maximálního (a ideálně automaticky laděnému) jasu.

Otevřenost systému a aplikace

Když se zeptáte deseti lidí, jak by definovali chytré hodinky, dost možná dostanete deset různých odpovědí. A lišit se často budou v tom, co by měl ve smartwatch umět operační systém. Pro mnoho lidí je zásadní nejen jeho vyladěnost, rychlost, přehlednost a vzhled, ale také otevřenost. Tedy například nějaká možnost instalace dodatečných aplikací, na které jsme zvyklí třeba v mobilu. V tomto ohledu asi vede WearOS (dříve Android Wear) od Googlu a dotahuje se na něj HarmonyOS v nových hodinkách Huawei. Zbytek výrobců sází spíš na proprietární (tedy vlastní, na míru šité) prostředí. Ne pro každého je ale otevřenost prioritou a ocení spíš zakonzervovanou jistotu.

Představu o tom, jak se bude novému majiteli nebo majitelce s novými hodinkami žít, je možné si udělat i z pouhých náhledů potřebných aplikací v Obchodě Play. Mrkněte na ně a můžete posoudit nejen vzhled, ale i různé nabídky, typy grafů, ciferníků a tak dále. Samozřejmě můžete aplikace i stáhnout, ale bez připojeného konkrétního zařízení v nich toho objevíte mnohem méně. U některých hodinek je dokonce možné používat i několik různých aplikací, kdyby se vám ta základní nelíbila. Nezapomeňte taky na to, že ne všechny hodinky a aplikace mají češtinu.

Funkce (sport, zdraví, interakce)

Krokoměr, měření tepu, stopky, budík nebo předpověď počasí. To jsou položky, které už v dnešní době, více či méně kvalitně, nabídnou téměř každé hodinky. S dalšími pokročilejšími funkcemi se výrobci poslední roky vehementně předhánějí a nezdráhají se jim dávat vlastní jména, aby byl spotřebitel ještě víc uchvácený a zmatený současně. Vždy si dobře promyslete, na co budou chytré hodinky potřeba, a podle toho z hlediska funkcí vybírejte.

U sportovních funkcí v podstatě jen záleží na tom, kolik jich vývojáři zvládnou s vazbou na senzory do hodinek nacpat. Může jich být i hodně přes stovku. Doplňují je třeba zmíněné vlastní GPS, výškoměr, kompas nebo různé druhy připravených tréninkových režimů. Paleta zdravotních funkcí napříč značkami obsahuje měření a analýzy například u těchto věcí: stres, spánek, SpO2, PAI, EKG, krevní tlak, detekce pádu, menstruační cykly, upozornění při neaktivitě nebo dokonce hromadná diagnóza celého těla jedním měřením. Jen si vybrat správný mix.

Stěžejní jsou také interakce, které se dají přes hodinky provádět a které nás co nejméně nutí vytahovat mobil z kapsy. Zjistěte si například, jestli se dají v hodinkách notifikace z různých (typicky chatovacích) aplikací jen číst, nebo se na ně dá také nějakým způsobem reagovat. Stejně tak je dobré vědět, jestli můžete ze zápěstí rovnou přijmout nebo vyvolat hovor. Pro spousty lidí je také zásadní možnost placení přes NFC. Tyto interaktivní schopnosti, které z hodinek dělají skutečného náhradníka mobilu, by měly být na seznamu věcí k posouzení opravdu vysoko. Mezi další vychytávky mohou patřit třeba dálková spoušť fotoaparátu, ovládání (a fyzické ukládání) hudby, noční a kino režim, množství ciferníků a tak dále.

Výdrž baterie

Před nákupem hodinek byste měli také dobře zvážit, jaká je jejich běžná výdrž (tvrzení výrobců berte vždy trochu s rezervou) a zda jste ochotní akceptovat nabíjení třeba i každý den. Více funkcí si většinou automaticky vybere daň v podobě rychlejšího vybíjení. Asi neexistuje obecná rada, které hodinky mají optimální poměr funkce vs. výdrž. Toto budete muset posoudit sami.

Můžeme ale určitě doporučit, aby hodinky měly například senzorem laděný jas, noční/spánkový mód, automatické vypínání GPS či WiFi a další prvky pro úsporu energie. Mohou pomoci opravdu hodně. U inzerovaných hodnot výdrže si dejte pozor na rozdíl mezi běžným provozem a “úsporným” či podobně nazvaným režimem. Druhý jmenovaný často slibuje obří časy, ale z hodinek dělá většinou jen “hloupý” ukazatel času. Rovněž by vás mohlo zajímat, jestli chytré hodinky zvládají bezdrátové nabíjení.

Cena

Symbolicky na závěr, i když je to pro mnohé zájemce parametr číslo jedna. Dá se asi obecně říct, že u chytrých hodinek platí čím více peněz, tím více muziky. Hodinky od proslulých výrobců běžně stojí o dost víc než srovnatelné kousky od méně věhlasné konkurence, ale kromě značky platíte většinou i za ověřenou spolehlivost, o něco přesnější měření, servisní možnosti a celkově dotaženější ekosystém. Pokud bychom měli vyloženě zmínit konkrétní levnější značky se zajímavým poměrem cena vs. výkon, asi by to byly například Amazfit (nyní v područí firmy Zepp), Honor a Xiaomi.

Co dalšího byste u hodinek posuzovali?