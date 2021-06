Jak vybrat řemínek pro (nejen chytré) hodinky? Máme pár rad

Pořídili jste si více či méně chytré hodinky a dumáte nad tím, že jim k dokonalosti něco chybí? A je tím něčím alternativní řemínek, který by je držel na vašem zápěstí? Delší, širší, barevnější, pohodlnější? Pak jste se asi v první moment vydali na internet hledat aktuální nabídku. Po chvilce takového bádání zjistíte, že nabídka je skutečně obrovská, ať už v obchodech v ČR, nebo třeba v čínských e-shopech. Jak se teda mezi řemínky zorientovat a podle čeho je vybírat? Přinášíme pár základních rad, které by vám mohly do začátku pomoci…

Řemínek pro (nejen chytré) hodinky

Aby bylo jasno, bavíme se tu pochopitelně o hodinkách a řemíncích, které využívají systém rychloupínacích “pružinových osiček”. Při výběru je potřeba zohlednit hned několik věcí. Účel používání hodinek, jejich konstrukční dispozice, pohodlnost a v neposlední řadě i designové preference jejich nositele. Některé aspekty řemínků jsou pro konkrétní hodinky bezpodmínečně nutné, u jiných už je to na zvážení každého jedince. Na co se tedy zaměřit a co hlavního můžeme doporučit?

1) Šířka

První a naprosto zásadní parametr, který musíte při výběru zohlednit. Šířka je běžně uváděna v milimetrech a udává vzdálenost mezi dvěma “packami” hodinek, mezi které patří osička prostrčená řemínkem. Samotný řemínek může být i o něco menší, ale osička musí vždy dobře sedět. Mezi nejpoužívanější rozměry patří šířka 20 a 22 milimetrů. Řemínky s touto velikostí jsou “na každém rohu”.

2) Délka

Když se budeme bavit o řemínku s dírkami, tak pokud nemáte vyloženě velmi širokou či naopak velmi úzkou ruku, většinou délku řešit nemusíte. Většina výrobců dělá řemínky tak, aby byly co nejvíce univerzální, čemuž samozřejmě pomáhá i velké množství dírek. U kovových řemínků se “segmenty” není variabilita až tak velká, ale v jejich případě se často dají jednotlivé části vyjmout. Pokud byste přece jen hledali konkrétní délky, tak se nejčastěji setkáte s údajem typu 125/80 mm. První hodnota udává délku části s dírkami, ta druhá délku části se sponou.

3) Materiál

Je asi logické, že kovový či hnědý kožený řemínek si jen tak někdo nedá na hodinky pro sportování, a silikonový nebo gumový se zase moc nehodí třeba k obleku. V tomto ohledu pak záleží nejen na designu a celkové kombinaci s oblečením, ale i na pohodlnosti. Synteticky vyráběné řemínky se více hodí ke sportování či jiné aktivity, při kterých se zapotíte. Výhodou je nejen odvod potu skrze případné drážky, ale i flexibilita při utahování. U kožených či koženkových řemínků je dobré zohlednit dosavadní zkušenost s těmito materiály. Máme na mysli nejen pohodlnost, ale třeba i případné nežádoucí reakce pokožky. Platí to i pro pletené varianty.

4) Unikátní tvar

Některé typy hodinek (kupříkladu Galaxy Watch od Samsungu) mají na sobě z výroby připnutý řemínek, který kopíruje okraje těla. Pokud jej tedy chcete vyměnit za podobný, jenž by původnímu odpovídal tvarově a neměnil celkový dojem z hodinek, bude hledání o malinko těžší. Nestačí totiž vybírat jen podle šířky, ale často i podle tvarů nebo pomocí správných klíčových slov. To ale neznamená, že byste i na takové hodinky nemohli připnout běžný řemínek s rovnou hranou.

5) Příslušenství

Může se stát, že si vyhlédnete parádní řemínek a s nadšením ho objednáte, ale bude vás čekat nemilé překvapení. V některých případech totiž u řemínků není například zapínací spona, někdy ani pružinové osičky. Při objednávání si tedy dejte pozor na to, co všechno bude k samotnému řemínku přibaleno. Abyste pak nemuseli něco pracně dokupovat, případně to odnímat z jiného řemínku.

6) Rozumná pevnost

Na lehounké hodinky, které jsou spíš jen kulatým sportovním náramkem, asi nemá smysl dávat pevný kovový řemínek. Ještě horší nápad je zavěsit těžké drahé hodinky na řemínek za pár korun, který sice vypadá dobře, ale jeho komponenty nebudou patřit mezi nejspolehlivější. Aby vás pak něco takového nemuselo mrzet. Pevnost řemínku nějak rozumně přizpůsobte hlavně hmotnosti hodinek. No a asi taky ceně.

Jaký typ řemínku preferujete?