6 tipů na chytré hodinky jako vánoční dárek do 9000 Kč

Nééséém vám nóóviny… a další tipy na vánoční dárek, který mohou představovat chytré hodinky. Pokud pro někoho hledáte ty správné pod stromeček a pro jejich pořízení jste si nastavili finanční strop pod hladinu 9000 Kč, jste tu správně. Po minulém doporučení modelů s cenou do šesti tisíc korun pro vás máme další redakční výběr šesti konkrétních modelů, které mají celkem malou šanci jako dárek významným způsobem zklamat. Kdybyste si nebyli jistí, jaké parametry je u hodinek dobré posuzovat, určitě mrkněte do našeho aktuálního rádce pro obecný výběr smart watch.

Jak jsme vybírali? Výběr je kombinací oblíbenosti produktů na Heuréka.cz, preferencí redaktora a cenové dostupnosti ve zvolené hladině. U některých hodinek je možné pořídit také alternativní verzi pro ženy či muže. Pro vyváženost jsme dali prostor šesti různým značkám. S ohledem na zaměření našeho webu v seznamu chybí Apple Watch, nicméně i ty pochopitelně patří k úplně nejoblíbenějším.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic 46mm

Nejnovější, nejvybavenější a také největší letošní model vlajkové série Samsung hodinek. Doporučená maloobchodní cena výrobce je vyšší než devět tisíc korun, nicméně hned u několika českých prodejců se mohou zákazníci pod tuto hranici dostat.

Největšími lákadly jsou systém Wear OS s možností pohodlné instalace aplikací, podpora placení přes Google Pay, měření EKG či tlaku a v neposlední řádě otočná ovládací luneta. Hodinky mají také zabudovaný reproduktor s mikrofonem, takže skrze ně můžete volat. Možnosti reagování na hovory a zprávy jsou velmi pokročilé. Přesně tento model jsme testovali.

Garmin Venu 2

Hodinky, které v portfoliu populárního výrobce spadají do kategorií “běh” a “multisport”, se chlubí například funkcí Garmin Coach, která uživatele vede při běžeckých trénincích. V režimu chytrých hodinek (bez neustále zapnuté GPS) vydrží na jedno nabití až 11 dní. Dále zvládají třeba Garmin Pay nebo uložení až 650 skladeb přímo do zařízení.

Mají také šikovnou bezpečnostní funkci, díky které je možné nechat na vybrané kontakty posílat informace o poloze. Z displeje se dá odpovídat na zprávy a případně odmítat hovory.

Huawei Watch 3 Pro

Než čínský gigant před několika týdny představil novou třetí řadu svých Watch GT, vyslal do světa v létě sérii bez těchto dvou písmenek. Model Watch 3 Pro se od GT modelů odlišuje zejména tím, že je mnohem robustnější (průměr je 38 milimetrů), také těžší (63 gramů) a podporuje připojení ke 4G/LTE síti.

Stahujte: Samsung má exkluzivní apku pro pokročilé focení čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

K ovládání se používá mimo jiné nové tlačítko s otočnou korunkou a jde o první globálně dostupný produkt, ve kterém se představil systém HarmonyOS. Výdrž na jedno nabití je při běžném smart používání cca 5 dní. Testovali jsme je.

Suunto 7

Druhé hodinky z dnešního výběru, které po softwarové stránce sázejí na prostředí Wear OS. Mezi zajímavé vychytávky patří například zabudované off-line mapy, úsporný GPS režim nebo platby přes Google Pay. Současně jsou také dost velké a těžké. Mají průměr 50 milimetrů a hmotnost 70 gramů.

I přesto běžná výdrž ve smart režimu činí pouhé dva dny a také je škoda, že hodinky neumí bezdrátové nabíjení. Ale například design je hodně poutavý a aplikace i systém jsou v češtině.

Michael Kors MKT5126

Hodinky, které jsou narovinu spíš šperk a módní doplněk než chytrý gadget. Nicméně se v nich také nachází Wear OS a všechny možnosti, které s ním souvisejí. Ač se to na první pohled nemusí zdát, mají také ochranu vodotěsnosti 5ATM. Přitom se současně honosí drahokamy vysázenými kolem ciferníku.

K dostání jsou ve čtyřech luxusních barevných variantách a v tuto chvíli (Black Friday, říká vám to něco?) dokonce v oficiálním e-shopu do šesti tisíc korun, takže by teď mohly patřit do našich minulých tipů.

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra GPS

Nejnovější a nejvybavenější hodinky této značky. U některých prodejců by se vešly i do našeho předchozího vydání tipů do šesti tisíc, ale nakonec jsme se je přece jen rozhodli posunou to této vyšší kategorie. V ní si totiž v porovnání s dražšími konkurenty vůbec nepovedou špatně. Hardwarově je pohání hodinkový Snapdragon 4100, po softwarové stránce za Wear OS. Cestovatele zaujme, že se umí napojit na pět druhů lokalizačních systémů.

V běžném smart módu vydrží tři dny a v režimu Essential, který je pro TicWatch hodinky typický, 45 dní. U tohoto modelu je nově možné měnit u úsporného módu barvu podsvícení.

Které další chytré hodinky byste zařadili do výběru a proč?