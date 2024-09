Další žaloba na Elona Muska. Neuvěříte, co provedl tentokrát

Elon Musk rád porušuje pravidla a nedodržuje předpisy

Čelil za to už řadě nejrůznějších žalob od států i firem

Na jeho SpaceX teď míří žaloba od tvůrců hry Cards Against Humanity

Krátce poté, co se Elon Musk dostal do křížku s Brazilií a došlo tam dokonce k zablokování celého X/Twitteru (přičemž pokuta za používání se vztahovala i na samotné uživatele z Brazílie), na Elona Muska míří další žaloba. Tentokrát se jedná o jeho společnost SpaceX, která údajně nelegálně vstoupila na cizí pozemek, který svou činností nenávratně poničila.

Tento pozemek ležící na území Texasu v okrese Cameron patří společnosti Cards Against Humanity, která stojí za stejnojmennou karetní hrou. Koupila ho v roce 2017 za peníze získané v rámci crowdfundingové kampaně. V ní se 150 tisíc jejích příznivců složilo a částkou 15 dolarů každý z nich přispěl ve snaze zabránit tehdejšímu prezidentovi USA Donaldu Trumpovi postavit zde plánovanou zeď mezi USA a Mexikem.

Jenže poblíž má své pozemky také SpaceX Elona Muska. A podle vedení Cards Against Humanity pracovníci SpaceX jejich pozemek poškodili, když tudy projížděli, zhutnili tady půdu a zničili vegetaci. Kolem navíc vznikla výstavba, která se vedení společnosti vůbec nelíbí. Když se ozvali, tak jim údajně SpaceX dala ultimátum. „Poté, co jsme je přistihli, nám SpaceX dala dvanáctihodinové ultimátum, abychom přijali nízkou nabídku za méně než polovinu hodnoty našeho pozemku. Řekli jsme: Jdi do prdele, Elone Musku, uvidíme se u soudu,“ uvedla společnost na svých webových stránkách.

Po Muskově SpaceX nyní požaduje odškodné ve výši 15 milionů dolarů (asi 336 milionů korun). Pakliže by se Elon Musk zdráhal platit, má žalující strana ještě jeden návrh na vyrovnání – jako náhradu škody prý přijme i Twitter.

