Sláva! Umělá inteligence Gemini se dostává do další aplikace od Googlu, používáme ji snad všichni

Umělá inteligence Gemini se dostává do další aplikace od Googlu, používáme ji snad všichni Google rozšiřuje funkce Gemini do mobilních aplikací Disk Google pro Android a iOS Uživatelé mohou nechat AI shrnout dokumenty, složky nebo získat fakta z více souborů najednou Funkce je dostupná pro předplatitele Google One AI Premium a vybrané Workspace plány Adam Kurfürst Publikováno: 2.10.2025 10:00 Společnost Google postupně integruje umělou inteligenci Gemini do svých mobilních aplikací. Po Gmailu a Dokumentech přichází řada na cloudové úložiště Disk, který nově získává AI asistenta přímo v mobilních aplikacích pro Android a iOS. Dosud byla spolupráce s osobním asistentem Gemini dostupná pouze ve webové verzi. Co Gemini v Disku Google dokáže Nová integrace přináší několik užitečných funkcí, které ušetří čas při práci s dokumenty. Gemini dokáže shrnout obsah dlouhých dokumentů nebo dokonce celých složek, takže uživatel rychle získá hlavní body bez nutnosti procházet desítky stránek. AI také umí vyhledat konkrétní fakta napříč více soubory – stačí se zeptat a Gemini projde všechny relevantní dokumenty v Disku. Zajímavou funkcí je možnost diskutovat o tématu, které vyžaduje syntézu informací z více zdrojů. Gemini dokáže propojit informace z různých souborů a odpovídat na dotazy v konverzačním stylu. Uživatelé mohou také klást otázky přímo k obrázkům uloženým v Disku nebo nechat AI vyhledat konkrétní soubor či složku podle popisu. Jak se k Gemini v aplikaci dostat Google umístil přístup k AI asistentovi na několik míst v aplikaci. Hlavní vstupní bod najdeme v pravém horním rohu, odkud lze pokládat otázky týkající se složek. Gemini je dostupný také přímo v prohlížeči dokumentů a v přetečení menu u jednotlivých souborů. U některých dokumentů se může objevit i tlačítko „Shrň tento soubor" ve spodní části obrazovky. Po kliknutí na kterýkoli z těchto vstupních bodů se otevře spodní panel, kde uživatel zadává dotazy a prochází odpovědi od Gemini. Rozhraní je navržené tak, aby bylo ovládání intuitivní a podobné webové verzi. Kdo může funkci využívat Gemini v Disku Google není dostupný všem uživatelům. Funkci mohou využívat předplatitelé Google One AI Premium a uživatelé následujících Workspace plánů: Business Standard a Plus, Enterprise Standard a Plus a Google AI Pro for Education. Nasazování podle oficiálního blogového příspěvku začalo 22. září 2025 a Google uvádí, že kompletní rozšíření může trvat více než 15 dní. Funkce se postupně objevuje jak u domén s rychlým vydáváním (Rapid Release), tak u těch s plánovaným vydáváním (Scheduled Release). Administrátoři musí mít v konzoli zapnuté chytré funkce a personalizaci, aby mohli jejich uživatelé Gemini využívat. Další AI funkce v Disku Integrace Gemini do mobilních aplikací navazuje na předchozí AI vylepšení Disku Google. Začátkem roku Google přidal podporu pro shrnutí videí a funkci Catch me up, která zvýrazňuje úpravy a komentáře od posledního otevření souboru. Tyto nástroje nyní doplňuje plnohodnotná spolupráce s Gemini přímo v mobilu. Tohle je nová identita Googlu. Pestrobarevné logo se stává symbolem celé společnosti a jejích pokroků Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Google postupně rozšiřuje dostupnost AI funkcí napříč svými službami. Po Gmailu a Dokumentech je Disk dalším krokem k vytvoření uceleného ekosystému s integrovanou umělou inteligencí, která pomáhá uživatelům efektivněji pracovat s informacemi. Využili byste AI asistenta pro shrnutí dokumentů v Disku Google? Zdroje: Google, Android Authority, 9to5Google O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let.