Sláva! Umělá inteligence Gemini se dostává do další aplikace od Googlu, používáme ji snad všichni

  • Google rozšiřuje funkce Gemini do mobilních aplikací Disk Google pro Android a iOS
  • Uživatelé mohou nechat AI shrnout dokumenty, složky nebo získat fakta z více souborů najednou
  • Funkce je dostupná pro předplatitele Google One AI Premium a vybrané Workspace plány

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
2.10.2025 10:00
disk google nasvicene logo na pozadi s jiskrami

Společnost Google postupně integruje umělou inteligenci Gemini do svých mobilních aplikací. Po Gmailu a Dokumentech přichází řada na cloudové úložiště Disk, který nově získává AI asistenta přímo v mobilních aplikacích pro Android a iOS. Dosud byla spolupráce s osobním asistentem Gemini dostupná pouze ve webové verzi.

Co Gemini v Disku Google dokáže

Nová integrace přináší několik užitečných funkcí, které ušetří čas při práci s dokumenty. Gemini dokáže shrnout obsah dlouhých dokumentů nebo dokonce celých složek, takže uživatel rychle získá hlavní body bez nutnosti procházet desítky stránek. AI také umí vyhledat konkrétní fakta napříč více soubory – stačí se zeptat a Gemini projde všechny relevantní dokumenty v Disku.

Zajímavou funkcí je možnost diskutovat o tématu, které vyžaduje syntézu informací z více zdrojů. Gemini dokáže propojit informace z různých souborů a odpovídat na dotazy v konverzačním stylu. Uživatelé mohou také klást otázky přímo k obrázkům uloženým v Disku nebo nechat AI vyhledat konkrétní soubor či složku podle popisu.

Jak se k Gemini v aplikaci dostat

Google umístil přístup k AI asistentovi na několik míst v aplikaci. Hlavní vstupní bod najdeme v pravém horním rohu, odkud lze pokládat otázky týkající se složek. Gemini je dostupný také přímo v prohlížeči dokumentů a v přetečení menu u jednotlivých souborů. U některých dokumentů se může objevit i tlačítko „Shrň tento soubor“ ve spodní části obrazovky.

google gemini disk google mobilni aplikace ukazka

Po kliknutí na kterýkoli z těchto vstupních bodů se otevře spodní panel, kde uživatel zadává dotazy a prochází odpovědi od Gemini. Rozhraní je navržené tak, aby bylo ovládání intuitivní a podobné webové verzi.

Kdo může funkci využívat

Gemini v Disku Google není dostupný všem uživatelům. Funkci mohou využívat předplatitelé Google One AI Premium a uživatelé následujících Workspace plánů: Business Standard a Plus, Enterprise Standard a Plus a Google AI Pro for Education.

Nasazování podle oficiálního blogového příspěvku začalo 22. září 2025 a Google uvádí, že kompletní rozšíření může trvat více než 15 dní. Funkce se postupně objevuje jak u domén s rychlým vydáváním (Rapid Release), tak u těch s plánovaným vydáváním (Scheduled Release). Administrátoři musí mít v konzoli zapnuté chytré funkce a personalizaci, aby mohli jejich uživatelé Gemini využívat.

Další AI funkce v Disku

Integrace Gemini do mobilních aplikací navazuje na předchozí AI vylepšení Disku Google. Začátkem roku Google přidal podporu pro shrnutí videí a funkci Catch me up, která zvýrazňuje úpravy a komentáře od posledního otevření souboru. Tyto nástroje nyní doplňuje plnohodnotná spolupráce s Gemini přímo v mobilu.

google nove logo 2025 oficialni oznameni nahled
Tohle je nová identita Googlu. Pestrobarevné logo se stává symbolem celé společnosti a jejích pokroků Adam Kurfürst Zprávičky

Google postupně rozšiřuje dostupnost AI funkcí napříč svými službami. Po Gmailu a Dokumentech je Disk dalším krokem k vytvoření uceleného ekosystému s integrovanou umělou inteligencí, která pomáhá uživatelům efektivněji pracovat s informacemi.

Využili byste AI asistenta pro shrnutí dokumentů v Disku Google?

Zdroje: Google, Android Authority, 9to5Google

