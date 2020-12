Čtečka otisků prstů v řadě Samsung Galaxy S21 bude větší a přesnější

Leaker Ice Universe tvrdí, že čtečka otisků prstů v řadě Galaxy S21 bude zcela nová. U Samsungů jsme viděli tuto technologii už na začátku roku 2019, kdy byla představena spolu s řadou Galaxy S10. Stejná technologie byla použitá také u Galaxy S20, ovšem nyní má být čtečka otisků zcela nová a mnohem lepší.

Čtečka otisků v řadě Galaxy S21

Senzor pod AMOLED displejem má mít celkem 64 mm čtverečních. To vám asi nic neřekne, ale při skutečnosti, že předchozí verze měla pouze 36 mm čtverečních zjistíme, že se jedná o nárůst 77 %, což je dle našeho názoru obrovské zlepšení. Leaker dále tvrdí, že má jihokorejský gigant technologii natolik zvládnutou, že by se neměla potýkat s problémy, které jsme řešili u předchozích generací. Když totiž Samsung čtečku pod displejem představil poprvé, nebyla to žádný sláva. Fungovala pouze s vybranými fóliemi či ochrannými skly a občas se stalo, že telefon odemkl úplně cizí člověk.

Ice Universe dále tvrdí, že namísto dlouhého stisknutí pro odemknutí telefonu postačí pouze rychlé klepnutí/dotyk. Rychlost odemykání by se měla zvýšit o dalších 50 %, což by pro každodenní používání znamenalo obrovské zlepšení a usnadnění.

Jaký máte názor na čtečky pod displejem?