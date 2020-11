Ještě před týdnem jsme vám psali o tom, že obsah balení Galaxy S21 bude pěkně chudý a stejně jako jablíčkáři v něm nenalezneme ani nabíječku. Tentokrát máme však mnohem, mnohem lepší zprávy. Dle několika renomovaných leakerů v balení totiž nalezneme něco mnohem lepšího, než nabíječku.

Obsah balení Galaxy S21 vám možná vytře zrak

S nabíječkou se stále nepočítá. Rozloučit se nejspíše budeme muset také s AKG sluchátky, která patřila k těm vůbec nejlépe hrajícím sluchátkům, pokud jde o ty co dostaneme přímo s telefonem. Jenže Samsung dle všeho chystá skutečně husarský kousek a přímo v balení bychom měli dostat sluchátka Galaxy Buds Plus. Ty budou nést název Galaxy Buds Beyond, ovšem nemají se v ničem lišit.

Až dosud jsme dostali sluchátka Galaxy Buds zdarma v případě předobjednávky, v dalších generacích bychom je měli dostat přímo v balení, což je perfektní zpráva. Ušetříme tak několik tisíc korun. Doufáme, že se proroctví naplní a ostatní výrobci si vezmou ze Samsungu příklad.

