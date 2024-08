Aqara U200 je univerzální řešení pro evropské i americké zámky

Podporuje Matter, Thread i Apple HomeKey

Na jedno nabití vydrží dlouho a k provozu nebudete potřebovat další krabičku

Chytré zámky slibují revoluci v zabezpečení domácností už několik let, ale dosud trpěly řadou neduhů. Ať už šlo o omezenou kompatibilitu, složitou instalaci nebo nespolehlivý provoz, vždy se našlo něco, co bránilo jejich masovému rozšíření. Aqara se svým novým modelem U200 slibuje, že všechny tyto problémy vyřeší. Po několika týdnech testování musím říct, že se jim to z velké části povedlo.

Obsah recenze Aqara U200

Design a obsah balení

Aqara U200 se na první pohled výrazně liší od předchozích modelů značky. Zatímco třeba A100 byl model s jednou hlavní částí, U200 se skládá ze dvou částí – motorku a oddělené klávesnice. Tento přístup umožňuje daleko univerzálnější použití. Klávesnici může namontovat kamkoliv, kam Bluetooth dosáhne. Takže relativně daleko od zámku. Není problém ji navrtat třeba na bránu, máte-li hlavní dveře v dostatečné vzdálenosti.

Samotný motorek má relativně fajn rozměry 62,3 x 60,6 x 152,5 mm a váží pouhých 582 gramů. Je vyroben převážně z plastu, což může někoho zklamat, ale zpracování je precizní a působí bytelně. Klávesnice měří 42,7 x 33 x 146 mm a je navržena tak, aby odolala venkovnímu prostředí (stupeň krytí IPX5). Najdete na ní číselník, čtečku otisků prstů a NFC senzor.

V balení najdete kromě samotného zámku a klávesnice také:

Dobíjecí Li-Ion baterii

Sadu adaptérů pro různé typy cylindrických vložek

Šestihranný imbus

USB-C nabíjecí kabel

4x AAA baterie pro klávesnici

3M lepicí pásku

Sadu podložek EVA

Montážní šrouby

Pouzdro na powerbanku pro nouzové dobití (samotná powerbanka v balení není)

Podrobný návod k instalaci

Instalace zámku je poměrně snadná

Instalace U200 je překvapivě jednoduchá, a to i pro méně zručné uživatele. Aqara poskytuje podrobný návod i videotutoriály, které vás celým procesem provedou krok za krokem.

How to Install the Aqara Door Lock U200

Nejprve je potřeba zvolit způsob montáže motorku. Máte dvě možnosti:

Přímá montáž na cylindrickou vložku – to je preferovaný způsob, pokud vaše vložka přesahuje alespoň o 3-4 mm. Je to stabilnější řešení.

Pomocí 3M pásky – pokud vaše vložka nepřesahuje dostatečně, můžete motorek přilepit. Funguje to prý dobře, ale osobně bych volil první variantu.

Samotná montáž zabere asi 10-20 minut. Nejprve připevníte desku pomocí šroubů, pak na ni nasadíte motorek a zajistíte ho. Následně vložíte baterii a naskenujete QR kód v aplikaci Aqara Home. Klávesnici jednoduše přilepíte na vnější stranu dveří nebo na dům. Zde je důležité dobře zvolit umístění – měla by být v pohodlném dosahu pro používání čtečky otisků prstů a NFC. Takže pokud máte malé dítě, rozhodně ho nedávejte do výšky svých paží. Zároveň myslete na to, že pokud plánujete využívat Apple HomeKey, budete k ní přikládat telefon nebo hodinky. Ale to je snad pochopitelné.

Po fyzické instalaci následuje softwarové nastavení. To probíhá primárně přes aplikaci Aqara Home, kde zámek nakalibrujete a nastavíte základní parametry. Celý proces je intuitivní a zabere dalších asi 5 minut.

Pokud plánujete využívat U200 s Apple Home, budete muset zámek přidat i tam. To se provádí naskenováním Matter QR kódu, který najdete pod krytem motorku. A pozor, oba dva QR kódy jsou těsně vedle sebe. Pokud plánujete využívat Aqara U200 jen skrz Bluetooth, logicky neskenujete Matter QR kód, ale jen ten pod ním. Zdá se to jako samozřejmost, ale sám jsem si při instalaci klepal na čelo, proč po mě chce aplikace probůh Thread Border Router. Skenoval jsem špatný kód.

Aqara U200: Specifikace a funkce

Působivý seznam funkcí, který U200 staví na špičku současných chytrých zámků. Zejména podpora Matter over Thread je důležitá pro budoucí kompatibilitu, zatímco Apple HomeKey potěší uživatele jablečného ekosystému:

Kategorie Funkce Kompatibilita Matter over Thread

Apple HomeKey

Amazon Alexa

Google Home

Samsung SmartThings Způsoby odemykání Otisk prstu (až 50 otisků)

PIN kód (až 50 kódů)

NFC karta/přívěsek

Aplikace v telefonu

Hlasoví asistenti

Apple HomeKey

Klasický klíč Konektivita Bluetooth 5.1

Thread

NFC Napájení Motorek: Li-Ion baterie 7,4V

Klávesnice: 4x AAA baterie nebo 12-24V AC/DC Výdrž Až 6 měsíců (při 8 odemčeních denně) Provozní podmínky Teplota: -15°C až 66°C

Vlhkost: 0-93% RH (bez kondenzace) Další funkce Až 50 uživatelských profilů

Paměť na 1000 událostí

Automatické zamykání

Tichý režim

Detekce násilného vniknutí

Upozornění na vybitou baterii

Každodenní používání a možnosti odemykání

Po několika týdnech intenzivního testování musím U200 pochválit za spolehlivost a uživatelskou přívětivost. Pojďme se podívat na jednotlivé aspekty používání:

Rozpoznávání otisků prstů

Toto je asi nejčastější způsob, jakým budete zámek ovládat, a naštěstí funguje výborně. Čtečka je rychlá a přesná, rozpozná prst za méně než sekundu. Co mě příjemně překvapilo, funguje spolehlivě i se špinavýma nebo mokrýma rukama. Za celou dobu testování jsem zaznamenal minimum chybných přečtení. Snad jen škoda, že vás při každém nerozpoznání zámek docela hlasitě okřikne. A to i na tu nejnižší hlasitost.

PIN kódy

Zadávání kódů je také bezproblémové. Klávesnice je podsvícená, takže ji snadno použijete i v noci. Oceňuji rovněž možnost nastavení jednorázových kódů pro návštěvy nebo řemeslníky.

NFC

Funguje dobře s dodávanými Aqara přívěsky.

Apple Home

Integrace s HomeKit je dle ostatních bezproblémová bezproblémová. Zámek se objeví jako standardní příslušenství v aplikaci Domácnost, kde ho můžete ovládat a zahrnout do automatizací. Nativní podpora Thread zajišťuje rychlou odezvu a stabilní připojení. Co ale v HomeKitu chybí, jsou některé pokročilé funkce dostupné v Aqara Home. Například nebudete mít přístup k detailním logům nebo nemůžete spravovat jednotlivé uživatele a jejich přístupová práva. To je ale spíš omezení HomeKitu než chyba zámku.

Apple HomeKey

Toto bude jistě nejoblíbenější funkce všech jablíčkářů. Možnost odemknout dveře pouhým přiložením iPhonu nebo Apple Watch musí být návyková. Funguje to rychle a spolehlivě, a to i když má telefon vybitou baterii (díky režimu power reserve). Jediná nevýhoda je, že pro plnou funkcionalitu potřebujete doma Thread Border Router (např. HomePod mini, který seženete za necelé tři tisíce). Osobně jsem ale HomeKey netestoval, jelikož jsem na Androidím ekosystému.

Aqara U200 Apple HomeKey Smart Lock

Aplikace a vzdálený přístup

Aqara Home nabízí široké možnosti nastavení. Můžete zde spravovat uživatele, kontrolovat logy přístupů, nastavovat automatizace a mnoho dalšího. Vytáčelo mě ale, jak moc aplikace žadonila o přístup k úložišti telefonu, ikdyž ho pro bezproblémový chod fakticky nepotřebuje. Vzdálený přístup funguje spolehlivě, ale vyžaduje Aqara hub (např. M2 nebo M3). Bez hubu můžete zámek ovládat jen přes Bluetooth v dosahu cca 10 metrů. Takže na vzdálené ovládání můžete zapomenout.