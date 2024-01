Aqara konečně začala prodávat dlouho očekávanou bránu M3

Podporuje Matter, ale funguje také jako Thread Border Router

Do aplikace bude konečně možné přidat i konkurenční produkty

Aqara nás poprvé nalákala na bránu Hub M3 už předloni, ale až nyní se dostává na trh. Dlouho očekávaná krabička má velký potenciál a to zejména díky podpoře standardu Matter. Zatím je k dispozici pouze v Číně, ale takřka jistě se letos podívá i na globální trh, tedy i k nám do Česka. Co všechno umí?

Aqara Matter Hub M3 by se dala označit jako „M2 na steroidech“. Z puku se stala krabička připomínající Android TV zařízení, nově však podporuje standard Matter a hlavně umí fungovat jako Thread Border Router, což je obrovská výhoda oproti konkurenci. Když jsem testoval dveřní/okenní senzor Aqara P2, museli jsme do redakce koupit také Nest Hub 2. generace, který zastoupí právě Thread Border Router, bez něj neumí produkt vůbec fungovat. Stejná situace je i s některými dalšími produkty, které jsou na Thread přímo závislé. Samozřejmostí je podpora Zigbee 3.0.

Z brány se tak může stát ultimátní zařízení pro vaší chytrou domácnost, které nahradí všechny ostatní krabičky. Budete k ní moci připojit nejen zařízení Aqara, ale také konkurenční zařízení a to právě díky podpoře Matter. Firma však zmínila, že bude podporu Matter zařízení třetích stran přidávat postupně. Takže pokud vám nevyhovují řešení od Googlu či Applu a zároveň je na vás třeba Athom Homey příliš drahý produkt, může být Aqara Matter Hub M3 poměrně zajímavou alternativou.

Aqara Ark Wisdom Center M3

Brána umí samozřejmě i Bluetooth a Wi-Fi, napájet ji můžete přes USB-C, nebo přímo přes Ethernet. Výrobce se pochlubil také end-to-end šifrováním a možností zpracovávat automatizace lokálně, nikoliv přes cloud. Cena zatím nebyla stanovena, předchozí generace se v Česku prodává za nějakých 1 200 korun. Předpokládám, že novinka bude o něco dražší.

Jaké řešení chytré domácnosti využíváte vy?

Zdroj: homekitnews, The Verge