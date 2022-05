Čtečky otisků prstů jsou nedílnou součástí téměř jakéhokoliv telefonu s operačním systémem Android. Jen si zkuste představit, jaké by bylo v dnešní době používat mobil bez biometrické technologie, ať už jde o čtečku otisků prstů, nebo rozpoznávání obličejem. Zdlouhavé zadávání hesla, PINu nebo znaku by byla z pohledu aktuálních technologií katastrofa. Tito pomocníci se montují do telefonů už nějaký ten pátek, ale občas nás dokáží nepříjemně pozlobit i dnes. V tomto článku se tedy mrkneme na jednoduchý trik, jak zrychlit čtečku otisků prstů v mobilu.

Jaké druhý čteček se v dnešních mobilech nacházejí?

Ještě předtím, než se vrhneme na samotný trik si pojďme něco o čtečkách povědět. V dnešních mobilech se nejčastěji používají tři typy čteček – optická, kapacitní a ultrazvuková, přičemž ta poslední z nich je také nejnovější a nejdražší na výrobu. Většinou se nachází přímo v displejích, zatímco optické a kapacitní čtečky nejčastěji nalezneme na boku či zadní straně mobilu. Je potřeba zmínit, že optická je ze všech tří zmíněných nejméně bezpečná.

S ohledem na to, jakou technologii používá výrobce vašeho telefonu se odvíjí i kvalita, respektive rychlost snímání. V některých případech váš prst dokonce čtečka otisků prstů nerozpozná vůbec. Převážně se tak děje u těch levnějších mobilů. Telefony vyšší střední třídy či vlajkové lodě mají ve většině případů (až třeba na Google Pixel 6, kde byla pomalejší, než by bylo v dnešní době na tak drahý mobil zdrávo) technologii zvládnutou dobře.

Jak zrychlit čtečku otisků prstů v mobilu?

Pojďme se tedy dostat k samotnému triku, jak zrychlit čtečku otisků prstů v mobilu. V podstatě jde jen o to naskenovat stejný prst dvakrát. Některé telefony (týká se to především těch dražších) vám to nedovolí, nebo vás minimálně upozorní na to, abyste zvolili jiný prst. O těch se ale, jak bylo naznačeno v předešlých odstavcích nebavíme. U levnějších mobilů má tento krok hned dva pozitivní dopady. Telefon se po přiložení prstu bude odemykat rychleji a konec bude také hlášce “otisk nebyl rozpoznán”. Doporučujeme prst nasnímat pod jiným úhlem a na trochu jiné části čtečky, než jste dělali u prvního otisku.

Tečka znovu činí Čechům velké potíže. Pozor na tuto změnu! čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Když testujeme převážně levnější telefony, téměř vždy naskenujeme jeden prst vícekrát. A minimálně pocitově se odezva a přesnost vždy zlepší.

Jakou čtečku otisků prstů má váš mobil?