Google má odvážný plán! Do Pixelů se údajně vrátí Face ID, bude lepší než v iPhonech

Google zvažuje návrat k bezpečnějšímu odemykání obličejem u Pixelu 11

Pod displejem se má skrývat infračervená kamera

Technologie má fungovat i za zhoršených světelných podmínek

Google by mohl u svého chystaného Pixelu 11 přijít s vylepšeným systémem pro odemykání obličejem. Podle serveru Android Authority, respektive autorky Kamily Wojciechowské, by měl nový čipset Tensor G6 podporovat infračervenou kameru umístěnou přímo pod displejem. Ta by měla zajistit spolehlivé rozpoznávání obličeje i ve tmě nebo při zhoršených světelných podmínkách.

Není to přitom poprvé, co by Google experimentoval s pokročilým systémem pro odemykání obličejem. Už u Pixelu 4 jsme se setkali s infračerveným senzorem doplněným o Dot Projector a přisvětlovací diodu. Díky této kombinaci fungovalo odemykání spolehlivě za všech světelných podmínek. Od této technologie však Google u následujících modelů upustil a vlastně nikdo dodnes příliš nechápe proč. Fungoval totiž na svou dobu naprosto skvěle.

Současný systém u Pixelu 8 a Pixelu 9 spoléhá pouze na přední kameru s automatickým ostřením a strojovým učením. Ačkoliv je tento systém dostatečně bezpečný i pro ověřování plateb přes Google Peněženku, za zhoršených světelných podmínek není příliš spolehlivý.

Google prý plánuje umístit novou infračervenou kameru pod displej, takže by neměla narušovat čistý design přední strany telefonu a průstřel jakkoliv zvětšovat. Zajímavostí je, že s podobným řešením údajně počítá i Apple u budoucích iPhonů. Podle dostupných informací má být nový systém energeticky rovněž velmi úsporný. Jde však zatím pouze o spekulace a do představení Pixelu 11 zbývají bezmála dva roky. Google se tak ještě může rozhodnout od této technologie upustit, ať už z důvodu vysokých nákladů nebo technologických omezení.

Když se na to ale podíváme pragmaticky, americký kolos v poslední době zvyšuje své ambice v oblasti hardwaru. Pixel 9 Pro již používá nejnovější a nejjasnější OLED panel od Samsungu, který údajně nenajdeme ani v připravovaném Galaxy S25 Ultra. Společnost také plánuje vyrábět čipsety Tensor pomocí 3nm výrobního procesu u TSMC, stejně jako Apple své čipy řady A. Takže je docela pravděpodobné, že chce být na trhu se smartphony co možná nejkompetitivnější a potvrdit pověst výkladní skříně Androidu.

Zdroj: AndroidAuthority