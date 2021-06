Nový patent Xiaomi: Taková čtečka otisků tu ještě nebyla

Čas od času na světlo světa prosákne technologický patent, u kterého je hodně na pováženou, jestli jeho autor myslí na opravdové využití, nebo jen bezpečné uložení do šuplíku a uchránění před konkurencí. Hodně extravagantní nápady se dají automaticky považovat za druhou variantu. Někdy se ale objeví i odvážné výkresy, u kterých si přece jen člověk řekne “tohle by možná mohli vyrábět”. Je to i tento případ? Společnosti Xiaomi byl na začátku června potvrzen patent, ve kterém je boční čtečka otisků prstů umístěná pod displejem.

Jak jste asi si správně odtušili, čínská firma si pohrává s myšlenkou, že by v některých případech zkombinovala dvě dosavadní praktiky pro práci s tímto senzorem. Běžně je k nalezení buď pod vrstvou obrazovky, nebo na pevném rámečku mobilu. Zmíněný patent od Xiaomi ale odhaluje myšlenku, že by boční čtečka otisků nemusela být nutně na “pasivním” okraji přístroje, ale případně i pod displejem zahnutým přes hranu. Mohlo by klidně jít o zakřivený LCD IPS panel.

Zdroj: IGP