Claude Fable 5 se vrací. USA zrušily blokádu, má to ale několik problémů Hlavní stránka Zprávičky USA zrušily exportní blokádu, kvůli které musel Anthropic modely Claude Fable 5 a Mythos 5 vypnout Přístup ke Claude Fable 5 se obnovuje postupně, od 1. července i pro uživatele mimo USA Do 7. července platí poloviční týdenní limity, poté Anthropic přechází na placené kredity Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Sága kolem nejvýkonnějších modelů Anthropicu se po skoro třech týdnech posouvá dál. Americké úřady uvolnily exportní omezení, která od poloviny června držela Claude Fable 5 i Mythos 5 mimo provoz, a firma teď oba modely vrací zpět. Návrat ale provázejí přechodná omezení dostupnosti až do 7. července. Zrušení zákazu komentoval i americký ministr obchodu Připomeňme, že Anthropic představil Claude Fable 5 a Mythos 5 na začátku června – o obou modelech jsme psali už při jejich představení, kdy firma slibovala výkon Mythosu s pevnějšími bezpečnostními pojistkami. Jen o dva dny později dostala firma exportní příkaz a musela přístup k oběma modelům pozastavit pro všechny cizí státní příslušníky, a to i pro vlastní zaměstnance. Důvodem byl podle úřadů způsob, jak obejít bezpečnostní pojistky Fable 5. Na slabinu podle dostupných informací upozornil Amazon jako prověřený partner: model se podařilo přimět k tomu, aby v jednom případě označil zranitelnost v softwaru a vygeneroval kód demonstrující, jak ji zneužít. Objevily se však i zprávy, že za vypnutím stojí obava vlády USA z údajného přístupu neoprávněné čínské skupiny k modelům. Americká vláda nařídila vypnout Claude Fable 5. Argumentuje národní bezpečností Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Následoval několikatýdenní vládní přezkum. 26. června úřady povolily obnovit Mythos 5 pro vybrané domácí organizace a 30. června exportní omezení zcela padla. Anthropic v oznámení potvrdil návrat obou modelů; ministr obchodu Howard Lutnick k tomu uvedl, že jeho úřad dva týdny spolupracoval s firmou na analýze a schválení Fable 5, aby zajistil soulad napříč vládou a posílil vedoucí roli USA v oblasti umělé inteligence. Co musel Anthropic udělat, aby modely vrátil? Návrat nebyl bezpodmínečný. Anthropic musel nejdřív přímo zablokovat techniku, na kterou upozornil Amazon. Firma podle svého vyjádření vycvičila nový bezpečnostní klasifikátor cílený přesně na tento způsob obcházení pojistek; ten ho podle jejích údajů zachytí ve více než 99 procentech případů. Zároveň rozšířila svůj vícevrstvý přístup k bezpečnosti, který kombinuje trénink modelu, zpětnou analýzu zneužití a automatické klasifikátory rozpoznávající potenciálně nebezpečné úlohy z oblasti kybernetické bezpečnosti. U Fable 5 navíc záměrně zvětšila bezpečnostní rezervu klasifikátoru, takže model zablokuje i další část neškodných dotazů. Bezpečnost tak dostala přednost před pohodlím uživatele – model, který jsme při představení popsali jako Mythos s pevnějším náhubkem, dostal pojistky ještě přísnější. Nad rámec technických úprav se firma zavázala k užší spolupráci s USA. Slibuje přístup k modelům ještě před vydáním, rychlé sdílení informací o nalezených únicích z pojistek, vyhrazené výzkumné týmy a podíl na tvorbě oborových bezpečnostních standardů. V dostupnosti je nadále několik problémů Co se dostupnosti týče, Anthropic vás pravděpodobně nepotěší. Součástí placených tarifů (Pro, Max, Team a vybraných firemních plánů) je Claude Fable 5 běžnou pouze do 7. července, a to navíc jen do zhruba poloviny týdenních limitů využití. Po zmíněném datu se přístup překlápí do kreditového modelu – standardní firemní licence budou pro práci s modelem potřebovat aktivované kredity. Pokud tedy chcete s Fable 5 tvořit už bez příplatku, měli byste začít již nyní. Je ale fér přiznat, že firma už podobný krok avizovala při samotném představení modelu. Tehdy uváděla, že jej z běžných plánů stáhne a bude vyžadovat kredity, od 23. června. Daleko dříve však stihla zasáhnout právě vláda Spojených států. Na Amazon Web Services, Google Cloud i Microsoft Foundry se modely podle Anthropicu vrátí, jakmile to bude technicky možné. OpenClaw vydal vlastní mobilní aplikaci. Přináší AI agenty na cesty, ale začátečníci s ní budou mít problém Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Anthropic tím uzavírá tři týdny, během kterých jeho nejvýkonnější modely nebyly dostupné stovkám milionů uživatelů. Ostatní modely firmy během blokády fungovaly bez omezení. Vrátíte se ke Claude Fable 5, až bude znovu plně dostupný? Zdroje: Anthropic, CNBC, CNN O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Amazon Anthropic Claude Umělá inteligence usa Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. 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