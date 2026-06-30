OpenClaw vydal vlastní mobilní aplikaci. Přináší AI agenty na cesty, ale začátečníci s ní budou mít problém Hlavní stránka Zprávičky OpenClaw vydal mobilní aplikaci pro Android i iOS, která má přinést AI agenty na cesty Appka slouží jako most k vašemu soukromému „gateway" — umožní chat, hlas i schvalování akcí z telefonu První ohlasy jsou ale vlažné: hodnocení 2,2 hvězdy, stížnosti na chyby a otazníky kolem bezpečnosti Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 AI agenti jsou momentálně tím, co se v oblasti umělé inteligence označuje za „příští velkou věc“. Jedním z projektů, který tuhle myšlenku žene dopředu, je OpenClaw. Tento týden mu přibyla mobilní aplikace pro Android a iOS, jenže její vydání provází dost rozpaků — od vzhledu až po něco mnohem podstatnějšího. Co je vlastně OpenClaw Co umí mobilní aplikace Pozor hlavně na bezpečnost Co je vlastně OpenClaw Než se dostaneme k aplikaci, je dobré vědět, o co jde. OpenClaw je open-source osobní AI asistent, kterého si provozujete na vlastním hardwaru. Jeho heslem je „AI, která skutečně něco dělá“ — na rozdíl od běžného chatbota nejen odpovídá, ale i koná: třídí poštu, posílá e-maily, spravuje kalendář nebo si poradí s dalšími úkoly. Napojíte ho na model podle libosti (Claude, GPT, Gemini i lokální) a ovládáte přes aplikace, které už používáte, jako WhatsApp nebo Telegram. Za projektem stojí rakouský vývojář Peter Steinberger a jeho růst byl raketový — od spuštění na sklonku roku 2025 nasbíral na GitHubu přes 380 tisíc hvězd, čímž se zařadil mezi vůbec nejpopulárnější nástroje svého druhu. Srdcem celého systému je takzvaný Gateway, centrální proces běžící na vašem počítači či serveru, který řídí veškerou komunikaci mezi agenty, nástroji a platformami. Co umí mobilní aplikace Nová appka není samostatným produktem, ale spíš mobilním uzlem k vašemu existujícímu Gatewayi. Spárujete ji pomocí QR kódu nebo nastavovacího kódu a poté z telefonu chatujete s asistentem, používáte hlasový režim, schvalujete akce, které agent chce provést, a volitelně mu zpřístupníte funkce zařízení — kameru, obrazovku, polohu i notifikace. Pro stávající uživatele OpenClaw jde nepochybně o praktické rozšíření. Stáhnout jej můžete přímo z Obchodu Play. Provedení ovšem pokulhává. Náhledové screenshoty působí syrově a hrubě, hodnocení v obchodě se drží na pouhých 2,2 hvězdy a uživatelé si stěžují na chyby, problémy s párováním i celkovou nepoužitelnost. OpenClaw nikdy nesázel na formu — ve své podstatě jde o nástroj příkazové řádky — ale i tak působí androidová verze nedodělaně. Protějšek pro iOS vypadá o poznání lépe. Pozor hlavně na bezpečnost A teď to nejdůležitější, co se v nadšených zprávách o agentech snadno ztratí. OpenClaw dává AI přístup k vašim souborům, prohlížeči, poště i — nově přes mobilní appku — ke kameře a poloze. To z něj dělá mimořádně lákavý cíl pro útočníky. A nejde o teorii: bezpečnostní výzkumníci už dříve napočítali tisíce instancí OpenClaw volně přístupných na internetu. Firma Cisco navíc při analýze tisíců doplňků zjistila, že čtvrtina z nich obsahuje nějakou zranitelnost, a objevil se i útok přes podvržené rozšíření. Dokonce i jeden z vývojářů projektu otevřeně varoval, že pro kohokoli, kdo si neporadí s příkazovou řádkou, je OpenClaw příliš nebezpečný na bezpečné používání. To je vzácně upřímné přiznání a zároveň jasný signál, pro koho je nástroj určen — pro pokročilé uživatele a vývojáře, kteří vědí, co dělají, nikoli pro běžné majitele telefonů lákané vidinou agenta v kapse. Pustili byste AI agenta ke svým souborům a poště, nebo je vám to riziko nemilé? Zdroj: 9to5Google, Google Play O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024